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Haberler Magazin Köpek saldırısına uğramıştı! Tuğba Altıntop o anları anlattı

Köpek saldırısına uğramıştı! Tuğba Altıntop o anları anlattı

Rafet El Roman'ın iki kızının annesi olan tescilli güzel Tuğba Altıntop, geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğramıştı. Yüzüne 50'den fazla dikiş atılan 45 yaşındaki ünlü isim, bir magazin programına konuk oldu. Yaşadığı zor günleri anlatan Altıntop'un yüzündeki değişim de bir hayli dikkat çekti.

13.10.2022, 13:05 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022, 13:51

Ünlü manken Tuğba Altıntop geçtiğimiz ay başına gelen saldırıyı şu sözlerle anlattı:

"Arkadaşlarımla birlikte 4 gün kamp yapmak için Şile'ye gittik. Çok güzel bir ortamdı köpeklerimizle gezdik, doğanın içindeyiz.

Köpek saldırısına uğramıştı! Tuğba Altıntop o anları anlattı

Benim köpeklerimle birlikte arkadaşımın köpekleri de yanımızdaydı. Arkadaşımın bir K9 köpeği bir de Kara adı da bir köpeği vardı.

Köpek saldırısına uğramıştı! Tuğba Altıntop o anları anlattı

"KARA'YA KIZ BULALIM" DİYORDUM

Kara o kadar yakışıklı bir köpek ki onu çok sevdim hatta akşam otururken 'Bu yakışıklıya bir kız bulalım çoğalsınlar falan' dedim. Böyle konuşurken birden kanım kaynadı Adanalıyım ya.

Köpek saldırısına uğramıştı! Tuğba Altıntop o anları anlattı

"GİTTİM ÖPTÜM O DA BENİ ÖPTÜ"

Kara orada uyuyorken kalktım onu öptüm ve sarıldım.O da beni öptü işte. Birden üzerime atladı, üzerimden kaldırdıklarında her yer kan revandı.

Köpek saldırısına uğramıştı! Tuğba Altıntop o anları anlattı

"YAKIŞIKLININ SUÇU YOK"

Ama yakışıklının suçu yok, suç benimdi. Onu uyurken sevmeye çalışmam hataydı. Yüzümde 50-60 dikiş var, çok fena öpmüş beni sıpa.

Köpek saldırısına uğramıştı! Tuğba Altıntop o anları anlattı

"UCUZ KURTULDUM"

Soluk borum parçalanabilirdi. Atar damarıma denk gelebilir, gözümü hatta burnumu bile kaybedebilirdim.

Köpek saldırısına uğramıştı! Tuğba Altıntop o anları anlattı

"AMAN DOMUZLARA DİKKAT EDELİM"

Hastaneye gitmeden önce 2 defa bayılmışım. Arabada yolu tarif ederken 'Yavaş gidin domuz çıkabilir çarpmayalım' falan diyorum.

Köpek saldırısına uğramıştı! Tuğba Altıntop o anları anlattı

"KÖPEK EĞİTMENİ OLACAĞIM"

Köpekleri çok seviyorum. Onları çok iyi anladığımı düşünüyorum bir sertifikam eksik. Sertifikamı alıp köpek eğitmeni olacağım. Bu benim yanlışım, çocuğun değil."

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