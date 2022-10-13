Köpek saldırısına uğramıştı! Tuğba Altıntop o anları anlattı

"KARA'YA KIZ BULALIM" DİYORDUM

Kara o kadar yakışıklı bir köpek ki onu çok sevdim hatta akşam otururken 'Bu yakışıklıya bir kız bulalım çoğalsınlar falan' dedim. Böyle konuşurken birden kanım kaynadı Adanalıyım ya.