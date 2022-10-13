Köpek saldırısına uğramıştı! Tuğba Altıntop o anları anlattı

Ünlü manken Tuğba Altıntop geçtiğimiz ay başına gelen saldırıyı şu sözlerle anlattı:
"Arkadaşlarımla birlikte 4 gün kamp yapmak için Şile'ye gittik. Çok güzel bir ortamdı köpeklerimizle gezdik, doğanın içindeyiz.
Ünlü manken Tuğba Altıntop geçtiğimiz ay başına gelen saldırıyı şu sözlerle anlattı:
"Arkadaşlarımla birlikte 4 gün kamp yapmak için Şile'ye gittik. Çok güzel bir ortamdı köpeklerimizle gezdik, doğanın içindeyiz.
Benim köpeklerimle birlikte arkadaşımın köpekleri de yanımızdaydı. Arkadaşımın bir K9 köpeği bir de Kara adı da bir köpeği vardı.
"KARA'YA KIZ BULALIM" DİYORDUM
Kara o kadar yakışıklı bir köpek ki onu çok sevdim hatta akşam otururken 'Bu yakışıklıya bir kız bulalım çoğalsınlar falan' dedim. Böyle konuşurken birden kanım kaynadı Adanalıyım ya.
"GİTTİM ÖPTÜM O DA BENİ ÖPTÜ"
Kara orada uyuyorken kalktım onu öptüm ve sarıldım.O da beni öptü işte. Birden üzerime atladı, üzerimden kaldırdıklarında her yer kan revandı.
"YAKIŞIKLININ SUÇU YOK"
Ama yakışıklının suçu yok, suç benimdi. Onu uyurken sevmeye çalışmam hataydı. Yüzümde 50-60 dikiş var, çok fena öpmüş beni sıpa.
"UCUZ KURTULDUM"
Soluk borum parçalanabilirdi. Atar damarıma denk gelebilir, gözümü hatta burnumu bile kaybedebilirdim.
"AMAN DOMUZLARA DİKKAT EDELİM"
Hastaneye gitmeden önce 2 defa bayılmışım. Arabada yolu tarif ederken 'Yavaş gidin domuz çıkabilir çarpmayalım' falan diyorum.
"KÖPEK EĞİTMENİ OLACAĞIM"
Köpekleri çok seviyorum. Onları çok iyi anladığımı düşünüyorum bir sertifikam eksik. Sertifikamı alıp köpek eğitmeni olacağım. Bu benim yanlışım, çocuğun değil."