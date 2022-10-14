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Haberler Magazin Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi

Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi

Son zamanlarda İsmail Hacıoğlu ile olan mutlu birlikteliğiyle anılan Aslıhan Gürbüz, sosyal medyadan kendisine yapılan eleştirilere ve linç kültürüne tepki gösterdi. Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, "Bu zorbalık, bu manipülasyon doğru değil ve ben görmezden gelmiyorum." ifadeleriyle adeta isyan etti.

14.10.2022, 16:50 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022, 16:51

Meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile mutlu bir beraberliği olan oyuncu Aslıhan Gürbüz, sosyal medyadaki acımasız eleştirilere ve linç kültürüne isyan etti.

Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi

"KENDİMİ SEVEBİLMEK İÇİN"

Takipçilerinden gelen eleştirilere sessiz kalmadığını söyleyen Gürbüz, "Birinin beni eleştirirken sivri dil kullanması canımı yakmıyor çünkü ben kendi sivri dilimle senelerce canımı yakmış bir kadınım, kendimi sevebilmek adına.

Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi

"GÖRMEZDEN GELEMİYORUM"

Sadece şunu söylüyorum: Bu zorbalık, bu manipülasyon doğru değil ve ben görmezden gelmiyorum. Tepkimi koyuyorum, susmuyorum" ifadelerini kullandı.

Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi

Öte yandan; Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de oldukça dikkat çekiyor. İsmail Hacıoğlu, meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Doğa aşığı çift, yeşillikler arasında romantik anlar yaşamıştı.

Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, oyuncu Merve Çağıran için evliliğini bitirmişti. Kısa süre sonra bu aşkta da mutluluğu bulamayan İsmail Hacıoğlu meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e gönlünü kaptırmıştı.

Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi

İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi

Aşklarını gizlemeyen çiftten paylaşımlar gelmişti.

Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi

İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz sosyal medya hesaplarından yeni romantik kareler paylaşmıştı.

Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi

ASLIHAN GÜRBÜZ'ÜN KOMİK YORUMU DAMGA VURDU

39 yaşındaki ünlü isim paylaşımına; "Hacı naptın doblo yu sattın mı?" notunu düşmüştü. Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan yakışıklı oyuncu ise "Sorma hacım ya" yorumunu yaptı. İkili arasındaki bu sözler dikkat çekerken; Çiftin mutluluk pozlarına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

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