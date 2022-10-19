  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Sevenlerini korkuttu! Arkadaşı Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumunu paylaştı

Sevenlerini korkuttu! Arkadaşı Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumunu paylaştı

Uzun zamandır ciddi sağlık problemleriyle müacadele eden ve tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün ameliyat masasına yattı. Ünlü ismin son sağlık durumunu ise yakın arkadaşı açıkladı.

19.10.2022, 12:43 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022, 12:44

Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

Sevenlerini korkuttu! Arkadaşı Mehmet Ali Erbil’in son sağlık durumunu paylaştı

Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ve bu süreçte ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından eski günlerine geri döndü.

Sevenlerini korkuttu! Arkadaşı Mehmet Ali Erbil’in son sağlık durumunu paylaştı

Erbil, ağır bir hastalık geçirdiğini belirterek, "Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum.

Sevenlerini korkuttu! Arkadaşı Mehmet Ali Erbil’in son sağlık durumunu paylaştı

Her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin birçoğu bana dualar etti, onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık.

Sevenlerini korkuttu! Arkadaşı Mehmet Ali Erbil’in son sağlık durumunu paylaştı

Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım" demişti. Yaşadığı sağlık sorunlarından sonra ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, son zamanların en fenomen uygulaması TikTok'ta hesap açtı.

Sevenlerini korkuttu! Arkadaşı Mehmet Ali Erbil’in son sağlık durumunu paylaştı

Burada yaptığı canlı yayınlarda takipçilerinden pahalı hediyeler istemesi, "Bu Onur hala araba yollamadı. Bu kadar cimri mi?" gibi sözleri geçtiğimiz günlerde gündeme olmuştu.

Sevenlerini korkuttu! Arkadaşı Mehmet Ali Erbil’in son sağlık durumunu paylaştı

Şimdi ise Apandisit ameliyatı olan Erbil'in sağlık durumunu yakın arkadaşlarından Ercan Avşar paylaştı.

Sevenlerini korkuttu! Arkadaşı Mehmet Ali Erbil’in son sağlık durumunu paylaştı

Avşar, "Babacığım Apandisit Ameliyatı oldu. Refakatçı oldum. Eve geldik. Durumu çok iyi şükür. Pazartesi seti var, dinleniyor. Herkese selamı var" notunu paylaştı.

Sevenlerini korkuttu! Arkadaşı Mehmet Ali Erbil’in son sağlık durumunu paylaştı

Erbil ise "Dostlarım, sanatçı arkadaşlarım hepsi ziyaretime geldiler, sağolsunlar... Teşekkür ederim. Ailem hep yanımdaydı. Çocuklarım bir gün bile beni yalnız bırakmadılar." dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA