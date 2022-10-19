Sevenlerini korkuttu! Arkadaşı Mehmet Ali Erbil’in son sağlık durumunu paylaştı

Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.
Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.
Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ve bu süreçte ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından eski günlerine geri döndü.
Erbil, ağır bir hastalık geçirdiğini belirterek, "Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum.
Her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin birçoğu bana dualar etti, onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık.
Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım" demişti. Yaşadığı sağlık sorunlarından sonra ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, son zamanların en fenomen uygulaması TikTok'ta hesap açtı.
Burada yaptığı canlı yayınlarda takipçilerinden pahalı hediyeler istemesi, "Bu Onur hala araba yollamadı. Bu kadar cimri mi?" gibi sözleri geçtiğimiz günlerde gündeme olmuştu.
Şimdi ise Apandisit ameliyatı olan Erbil'in sağlık durumunu yakın arkadaşlarından Ercan Avşar paylaştı.
Avşar, "Babacığım Apandisit Ameliyatı oldu. Refakatçı oldum. Eve geldik. Durumu çok iyi şükür. Pazartesi seti var, dinleniyor. Herkese selamı var" notunu paylaştı.
Erbil ise "Dostlarım, sanatçı arkadaşlarım hepsi ziyaretime geldiler, sağolsunlar... Teşekkür ederim. Ailem hep yanımdaydı. Çocuklarım bir gün bile beni yalnız bırakmadılar." dedi.