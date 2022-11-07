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Haberler Magazin Arabada darbedilmişti! Ebru Şallı ve eşinden mutluluk pozu geldi

Arabada darbedilmişti! Ebru Şallı ve eşinden mutluluk pozu geldi

İki hafta önce eşi Emirgan'da araç içerisinde eşi Uğur Akkuş tarafından darbedilen ardından sinir krizine girdiği söylenilen ünlü sunucu ve manken Ebru Şallı, "Şikayetçi değilim, o benim kocam" diyerek olanları inkar etmişti. Ünlü çiftten şimdi ise katıldıkları bir partiden mutluluk pozları geldi.

07.11.2022, 10:54 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022, 10:56

Manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık birlikteliğin ardından 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikâh masasına oturmuştu. Çiftten gelen şiddet haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Arabada darbedilmişti! Ebru Şallı ve eşinden mutluluk pozu geldi

Bir dönem ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Şallı ile Akkuş'un, Emirgan'da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddia edildi.

Arabada darbedilmişti! Ebru Şallı ve eşinden mutluluk pozu geldi

Magazin kulisleri şiddet haberi ile çalkalandı! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un bir dönem evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları iddia edilmişti. İddiaların ardından el ele kameralar karşısına çıkan çift bu kez şiddet haberleriyle gündeme geldi.

Arabada darbedilmişti! Ebru Şallı ve eşinden mutluluk pozu geldi

İddialara göre Ebru Şallı'yı Uğur Akkuş'un elinden araçlarının önünü kesen vatandaşlar kurtardı.

Arabada darbedilmişti! Ebru Şallı ve eşinden mutluluk pozu geldi

AĞLAMA KRİZİ GEÇİRDİ

Üç yıllık eşini darbettiği sırada yan araçtaki çiftin otomobilin önünü keserek müdahale etmesiyle araçtan kurtarılan 45 yaşındaki Ebru Şallı, ağlama krizi geçirdi.

Arabada darbedilmişti! Ebru Şallı ve eşinden mutluluk pozu geldi

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, O BENİM KOCAM"

Olay yerinden hızla uzaklaşan Akkuş, sinirli tavırlarıyla dikkat çekmişti. İfadesi alınan Şallı'nın ise "Şikayetçi değilim. O benim kocam" dediği öğrenildi.

Arabada darbedilmişti! Ebru Şallı ve eşinden mutluluk pozu geldi

Şiddet gördüğünü inkar eden Şallı, "Karı koca arasında tartışma olabilir" açıklamasını yapmıştı.

Arabada darbedilmişti! Ebru Şallı ve eşinden mutluluk pozu geldi

Eşini affeden Ebru Şallı birlikte katıldıkları bir partide mutluluk pozları verdi.

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