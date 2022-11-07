Arabada darbedilmişti! Ebru Şallı ve eşinden mutluluk pozu geldi

Magazin kulisleri şiddet haberi ile çalkalandı! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un bir dönem evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları iddia edilmişti. İddiaların ardından el ele kameralar karşısına çıkan çift bu kez şiddet haberleriyle gündeme geldi.