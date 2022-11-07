Arabada darbedilmişti! Ebru Şallı ve eşinden mutluluk pozu geldi

Manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık birlikteliğin ardından 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikâh masasına oturmuştu. Çiftten gelen şiddet haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık birlikteliğin ardından 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikâh masasına oturmuştu. Çiftten gelen şiddet haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Bir dönem ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Şallı ile Akkuş'un, Emirgan'da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddia edildi.
Magazin kulisleri şiddet haberi ile çalkalandı! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un bir dönem evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları iddia edilmişti. İddiaların ardından el ele kameralar karşısına çıkan çift bu kez şiddet haberleriyle gündeme geldi.
İddialara göre Ebru Şallı'yı Uğur Akkuş'un elinden araçlarının önünü kesen vatandaşlar kurtardı.
AĞLAMA KRİZİ GEÇİRDİ
Üç yıllık eşini darbettiği sırada yan araçtaki çiftin otomobilin önünü keserek müdahale etmesiyle araçtan kurtarılan 45 yaşındaki Ebru Şallı, ağlama krizi geçirdi.
"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, O BENİM KOCAM"
Olay yerinden hızla uzaklaşan Akkuş, sinirli tavırlarıyla dikkat çekmişti. İfadesi alınan Şallı'nın ise "Şikayetçi değilim. O benim kocam" dediği öğrenildi.
Şiddet gördüğünü inkar eden Şallı, "Karı koca arasında tartışma olabilir" açıklamasını yapmıştı.
Eşini affeden Ebru Şallı birlikte katıldıkları bir partide mutluluk pozları verdi.