Şükrü Özyıldız’dan sevenlerini üzen haber!

Şükrü Özyıldız geçtiğimiz günlerde aşk haberleri ile gündeme gelmişti.
Şükrü Özyıldız geçtiğimiz günlerde aşk haberleri ile gündeme gelmişti.
Kendisi gibi oyuncu olan Büşra Cebe ile sevgili oldukları ortaya çıkan Şükrü Özyıldız hakkında şimdi de kötü bir haber geldi.
Ünlü oyuncunun ayağını kırdığı öğrenildi.
Magazin Burada'nın haberine göre; Özyıldız spor yaparken ayağını kırdı. Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun ayağı alçıya alındı.
İddialar bu yöndeyken gerçek bambaşka çıktı.
YAKINLARINDAN ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ'IN AYAĞI KIRILMADI AÇIKLAMASI
Ünlü oyuncunun yakın çevresi ise talihsiz kazayı doğruladılar. Ayak kırılmasının söz konusu olmadığı ve Özyıldız'ın ayağının bandaja alındığı belirtildi.