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Haberler Magazin Şükrü Özyıldız'dan sevenlerini üzen haber!

Şükrü Özyıldız'dan sevenlerini üzen haber!

Paylaşımları ve özel hayatıyla oldukça dikkat çeken ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'dan sevenlerini üzen haber geldi. Ünlü oyuncu, spor yaparken ayağından yaralandı ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

11.11.2022, 16:31 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022, 16:46

Şükrü Özyıldız geçtiğimiz günlerde aşk haberleri ile gündeme gelmişti.

Şükrü Özyıldız’dan sevenlerini üzen haber!

Kendisi gibi oyuncu olan Büşra Cebe ile sevgili oldukları ortaya çıkan Şükrü Özyıldız hakkında şimdi de kötü bir haber geldi.

Şükrü Özyıldız’dan sevenlerini üzen haber!

Ünlü oyuncunun ayağını kırdığı öğrenildi.

Şükrü Özyıldız’dan sevenlerini üzen haber!

Magazin Burada'nın haberine göre; Özyıldız spor yaparken ayağını kırdı. Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun ayağı alçıya alındı.

Şükrü Özyıldız’dan sevenlerini üzen haber!

İddialar bu yöndeyken gerçek bambaşka çıktı.

Şükrü Özyıldız’dan sevenlerini üzen haber!

YAKINLARINDAN ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ'IN AYAĞI KIRILMADI AÇIKLAMASI

Ünlü oyuncunun yakın çevresi ise talihsiz kazayı doğruladılar. Ayak kırılmasının söz konusu olmadığı ve Özyıldız'ın ayağının bandaja alındığı belirtildi.

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