Bensu Soral: Çocuğum olsa setlerde çalıştırmam!

Bensu Soral, yaptırdığı diş tedavisi sonrası Nişantaşı'nda görüntülendi.
Bensu Soral, yaptırdığı diş tedavisi sonrası Nişantaşı'nda görüntülendi.
Ünlü isim, dişindeki rahatsızlık nedeniyle doktoruna geldiğini ve ağzı uyuşuk olduğu için konuşmakta zorluk çektiğini açıkladı.
Eliyle ağzını tutarak konuşmaya çalışan Bensu Soral, setlerde çocuk oyuncuların zor çalıştığını belirtti.
Çocuğu olsa setlere çalışmaya göndermeyeceğini söyleyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı...
"Kesinlikle çocukların setlerde çalışmasından yana değilim, çünkü çocuklar için biraz trajik olduğunu düşünüyorum. Ama yapanlara saygı duymak zorundayız. Kendi çocuğum olsa, kesinlikle setlerde çalıştırmam."
"Set ortamında çalışma şartları gerçekten çok zor. Çocukların çocukluğunu yaşamasından yana benim düşüncem.