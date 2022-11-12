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Haberler Magazin Bensu Soral: Çocuğum olsa setlerde çalıştırmam!

Bensu Soral: Çocuğum olsa setlerde çalıştırmam!

Ünlü oyuncu Bensu Soral, Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, çocukların setlerde çalıştırılmasına karşı olduğunu belirterek, "Kendi çocuğum olsa, kesinlikle setlerde çalıştırmam." ifadelerini kullandı.

12.11.2022, 15:29 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022, 15:30

Bensu Soral, yaptırdığı diş tedavisi sonrası Nişantaşı'nda görüntülendi.

Bensu Soral: Çocuğum olsa setlerde çalıştırmam!

Ünlü isim, dişindeki rahatsızlık nedeniyle doktoruna geldiğini ve ağzı uyuşuk olduğu için konuşmakta zorluk çektiğini açıkladı.

Bensu Soral: Çocuğum olsa setlerde çalıştırmam!

Eliyle ağzını tutarak konuşmaya çalışan Bensu Soral, setlerde çocuk oyuncuların zor çalıştığını belirtti.

Bensu Soral: Çocuğum olsa setlerde çalıştırmam!

Çocuğu olsa setlere çalışmaya göndermeyeceğini söyleyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı...

Bensu Soral: Çocuğum olsa setlerde çalıştırmam!

"Kesinlikle çocukların setlerde çalışmasından yana değilim, çünkü çocuklar için biraz trajik olduğunu düşünüyorum. Ama yapanlara saygı duymak zorundayız. Kendi çocuğum olsa, kesinlikle setlerde çalıştırmam."

Bensu Soral: Çocuğum olsa setlerde çalıştırmam!

"Set ortamında çalışma şartları gerçekten çok zor. Çocukların çocukluğunu yaşamasından yana benim düşüncem.

Bensu Soral: Çocuğum olsa setlerde çalıştırmam!

Bu kadar küçük yaşta bu kadar strese gerek yok."

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