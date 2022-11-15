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Haberler Magazin Ünlü oyuncu Cansel Elçin hain saldırıdan kıl payı kurtulmuş!

Ünlü oyuncu Cansel Elçin hain saldırıdan kıl payı kurtulmuş!

Pazar günü İstanbul Beyoğlu'nda yer alan İstiklal Caddesi'nde bir kadın terörist tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Hain saldırıda aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralandı. Ünlü oyuncu Cansel Elçin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı esnasında olay yerinde olduğunu açıkladı ve "Bu travmayı hep birlikte atlatacağız" dedi.

15.11.2022, 14:48 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022, 14:48

Ünlü oyuncu Cansel Elçin, Taksim'de geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen hain terör saldırısından son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Cansel Elçin hain saldırıdan kıl payı kurtulmuş!

"İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu" ifadeleriyle fotoğrafını paylaşan Cansel Elçin, başka bir paylaşımında ise yaralanan vatandaşların arasında, katıldığı etkinlikteki öğrencilerin de olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu Cansel Elçin hain saldırıdan kıl payı kurtulmuş!

Taksim/İstiklal Caddesi'nde yaşanan, 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı hain terör saldırısı tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Ünlü oyuncu Cansel Elçin hain saldırıdan kıl payı kurtulmuş!

SALDIRI SIRASINDA İSTİKLAL CADDESİ'NDEYMİŞ

Ünlü oyuncu Cansel Elçin ise, patlamadan hemen sonra yaptığı paylaşımda olay yerine çok yakın olduğunu dile getirdi.

Ünlü oyuncu Cansel Elçin hain saldırıdan kıl payı kurtulmuş!

Saldırıdan kıl payı kurtulan Elçin yaptığı paylaşımda, "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu. Ben iyiyim, umarım can kaybı yoktur" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Cansel Elçin hain saldırıdan kıl payı kurtulmuş!

"HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Öğrencileriyle birlikte fotoğrafını da paylaşan Elçin, İstiklal'deki patlamada yaralanan vatandaşlar arasında katıldığı etkinlikteki öğrencilerin de olduğunu söyleyerek "Bu travmayı hep birlikte atlatacağız" dedi.

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