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Haberler Magazin Çılgın Sedat oğlu Siraç için dua istedi

Çılgın Sedat oğlu Siraç için dua istedi

'Çılgın Sedat' lakaplı şarkıcı ve oyuncu Sedat Kapurtu, 2005 yılında Özlem Kapurtu ile dünyaevine girmişti. Çift, ilk olarak oğulları Siraç'ı daha sonra da Yağız'ı kucaklarına aldı. Şimdilerde ekranlardan uzakta kalan Çılgın Sedat, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ünlü isim 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrasında serebral palsi hastası olan oğlu Siraç için sevenlerinden dua istedi.

22.11.2022, 16:47 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022, 16:48

2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlenen ve bu evliliğinden 2006 yılında önce Siraç sonra Yağız adında iki oğlu olan Çılgın Sedat bir AVM'de görüntülendi.

Çılgın Sedat oğlu Siraç için dua istedi

Çılgın Sedat, 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrasında serebral palsi hastası olan Siraç'ın hastalığıyla ilgili yeni bir gelişme olduğunu ifade etti.

Çılgın Sedat oğlu Siraç için dua istedi

Çılgın Sedat sevenlerinden dua istedi.

Çılgın Sedat oğlu Siraç için dua istedi

Siraç hakkında konuşan Çılgın Sedat, "Sizin de bildiğiniz üzere oğlumun uzun zamandır savaştığı bir hastalık var. Bununla ilgili bir tedavi süreci içerisine girdik. Kosova'da bir ameliyat durumumuz var" açıklamasını yaptı.

Çılgın Sedat oğlu Siraç için dua istedi

Takvim'de yer alan habere göre; "Her şey yolunda giderse belki de oğlum yürüyebilecek. Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua bekliyorum" diyen şarkıcı, kısa süren sohbetin ardından alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

Çılgın Sedat oğlu Siraç için dua istedi

Geçtiğimiz yıllarda 2. Sayfa programına konuk olan Çılgın Sedat, oğlunun tedavi masrafı için tüm mal varlığını sattığını söyleyerek, Şenol İpek'in oğlunun rahatsızlığı için gerekli olan maddi desteği toplamak adına bir gece düzenlediğinden bahsetmişti.

Çılgın Sedat oğlu Siraç için dua istedi

Oğlunun hastalığının çok masraflı olduğunu söyleyen Sedat, kirasını öderken zorlandığını dile getirmişti.

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