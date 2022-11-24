Eşref Kolçak'ın otomobilini komşuları kurtardı

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Sağlığında verdiği bir röportajında, "Benim de mezarım orada. Eşimin yanına kendi mezarımı da yaptırdım. Eşimin mezarının üzerine defnedileceğim" ifadelerini kullanan Kolçak'ın vasiyeti yerine getirilmişti.

Eşref Kolçak, oğlu Harun Kolçak'ın cenazesinin ardından eşinin mezarının üzerine yaptırdığı mezara defnedilmişti.