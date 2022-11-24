  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Eşref Kolçak'ın otomobilini komşuları kurtardı

Eşref Kolçak'ın otomobilini komşuları kurtardı

Türk sinemasının usta isimlerinden Eşref Kolçak'ın aracı hırsızların hedefi oldu. Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan olayda merhum sanatçının otomobili geç saatlerde çalınmak istendi. Durum, Eşref Kolçak'ın komşuları tarafından fark edilerek müdehale edildi.

24.11.2022, 11:24 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022, 11:25

Gece saatlerinde, Gemlik'te 27 Mayıs 2019'da yaşamını yitiren Eşref Kolçak'ın evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin yanındaki kişileri gören komşular durumu polise bildirdi.

Eşref Kolçak’ın otomobilinin komşuları kurtardı

Olay yerine gelen Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, Kolçak'ın rol aldığı bazı filmlerde de kullandığı otomobilini çalma girişiminde bulunduğunu belirledi.

Eşref Kolçak’ın otomobilinin komşuları kurtardı

ÜÇ ZANLI TUTUKLANDI

Zanlılar E.A, T.E. ve O.Y, kaçmaya çalışırken yakalandı. Bu kişilerden E.A. adlı kadının üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi. Otomobil ise oyuncunun ailesine teslim edilmek üzere çekiciyle otoparka götürüldü.

Eşref Kolçak’ın otomobilinin komşuları kurtardı

Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Eşref Kolçak’ın otomobilinin komşuları kurtardı

2019'DA HAYATINI KAYBETTİ

Akciğerinde sıvı toplanması nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutulan Eşref Kolçak, ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Usta oyuncu, 2019'da hayata gözlerini yummuştu.

Eşref Kolçak’ın otomobilinin komşuları kurtardı

"BENİM DE MEZARIM ORADA" DEMİŞTİ

Usta oyuncu Kolçak, 2017 yılında kanser tedavisi gören oğlu Harun Kolçak'ın ölümünün ardından merhum eşi Özcan Kolçak'ın Bursa'nın Gemlik ilçesindeki mezarının üzerine kendisi için mezar yaptırmıştı.

Eşref Kolçak’ın otomobilinin komşuları kurtardı

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Sağlığında verdiği bir röportajında, "Benim de mezarım orada. Eşimin yanına kendi mezarımı da yaptırdım. Eşimin mezarının üzerine defnedileceğim" ifadelerini kullanan Kolçak'ın vasiyeti yerine getirilmişti.

Eşref Kolçak, oğlu Harun Kolçak'ın cenazesinin ardından eşinin mezarının üzerine yaptırdığı mezara defnedilmişti.

Eşref Kolçak’ın otomobilinin komşuları kurtardı

"ÇALIŞARAK ÖLMEK İSTİYORUM"

Öte yandan usta oyuncu Eşref Kolçak, Hülya Koçyiğit'in "Film Gibi Hayatlar" programına konuk olmuştu. Mesleğine olan aşkını anlatan Eşref Kolçak, "Ben yatakta değil, çalışarak ölmek istiyorum" demişti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA