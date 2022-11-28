Ebrar Karakurt paylaşımıyla görenleri geçmişe götürdü

Başarılı sporcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Uzun ve siyah saçlarıyla dikkat çeken Karakurt'u görenler ise tanıyamadı.
Başarılı sporcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Uzun ve siyah saçlarıyla dikkat çeken Karakurt'u görenler ise tanıyamadı.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.
Aynı zamanda toplumsal olaylara da verdiği tepkilerle adından söz ettiren Karakurt, sosyal medya hesabını da aktif kullanıyor.
Karakurt eğlenceli paylaşımlarına yenisini ekledi.
Igor Gorgonzola Novara takımında forma terleten başarılı sporcunun 817 bin takipçisi bulunuyor.
Sık sık eğlenceli paylaşımlara imza atan Karakurt, son paylaşımıyla geçmişe gitti.
ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Bu defa çocukluk fotoğrafını paylaşan başarılı sporcu, "Ee ben güzelmişim" notunu ekledi.
Karakurt'un çocukluk fotoğrafını görenler ise tanıyamadı.