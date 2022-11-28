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Haberler Magazin Ebrar Karakurt paylaşımıyla görenleri geçmişe götürdü

Ebrar Karakurt paylaşımıyla görenleri geçmişe götürdü

Milli takım voleybolcusu Ebrar Karakurt, son sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yıldız oyuncu çocukluk fotoğrafını "Ee ben güzelmişim" notuyla yayınlarken, görenleri de geçmişe götürdü.

28.11.2022, 11:28 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022, 11:30

Başarılı sporcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Uzun ve siyah saçlarıyla dikkat çeken Karakurt'u görenler ise tanıyamadı.

Ebrar Karakurt paylaşımıyla görenleri geçmişe götürdü

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

Ebrar Karakurt paylaşımıyla görenleri geçmişe götürdü

Aynı zamanda toplumsal olaylara da verdiği tepkilerle adından söz ettiren Karakurt, sosyal medya hesabını da aktif kullanıyor.

Ebrar Karakurt paylaşımıyla görenleri geçmişe götürdü

Karakurt eğlenceli paylaşımlarına yenisini ekledi.

Ebrar Karakurt paylaşımıyla görenleri geçmişe götürdü

Igor Gorgonzola Novara takımında forma terleten başarılı sporcunun 817 bin takipçisi bulunuyor.

Ebrar Karakurt paylaşımıyla görenleri geçmişe götürdü

Sık sık eğlenceli paylaşımlara imza atan Karakurt, son paylaşımıyla geçmişe gitti.

Ebrar Karakurt paylaşımıyla görenleri geçmişe götürdü

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Bu defa çocukluk fotoğrafını paylaşan başarılı sporcu, "Ee ben güzelmişim" notunu ekledi.

Ebrar Karakurt paylaşımıyla görenleri geçmişe götürdü

Karakurt'un çocukluk fotoğrafını görenler ise tanıyamadı.

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