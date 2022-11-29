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Haberler Magazin Aylin Coşkun'a babasından büyük şok! 1 milyon dolarlık şantaj yaptı

Aylin Coşkun'a babasından büyük şok! 1 milyon dolarlık şantaj yaptı

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıldır tüm ihtiyaçlarını karşıladığı İzmir'de yaşayan babası Yusuf Girgin'in kendisinden gizlice evlendiğini duyunca tüm maddi desteği kesti. Bu durum karşısında baba Coşkun kızına, "Sana iftira atarım, evini yakarım" diye şantaj yaparak kızından 1 milyon dolar istedi. Tehditlere dayanamayan şarkıcı, soluğu mahkemede aldı. İşte olaya ilişkin detaylar...

29.11.2022, 11:12 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022, 11:26

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıldır tüm bakım ve masraflarını karşıladığı İzmir'de yaşayan babası Yusuf Girgin'in gizlice evlendiğini öğrendiğince maddi ve manevi desteği kesti.

Aylin Coşkun’a babasından büyük şok! 1 milyon dolarlık şantaj yaptı

Buna kızan babasının, ünlü şarkıcıyı tehdit ederek 1 milyon dolar para istediği iddia edildi.

Aylin Coşkun’a babasından büyük şok! 1 milyon dolarlık şantaj yaptı

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Aylin Coşkun'un ihbarı üzerine savcılık baba hakkında soruşturma başlattı.

Aylin Coşkun’a babasından büyük şok! 1 milyon dolarlık şantaj yaptı

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yılı aşkın süredir babası Yusuf Girgin'in tüm bakım ve masraflarını karşılıyordu.

Aylin Coşkun’a babasından büyük şok! 1 milyon dolarlık şantaj yaptı

İzmir'deki evinde ikamet eden babasının hastane masraflarını dahil karşılayan genç şarkıcı, iddiaya göre babasının gizli bir şekilde yıllar önce evlendiğini öğrendi.

Aylin Coşkun’a babasından büyük şok! 1 milyon dolarlık şantaj yaptı

1 MİLYON DOLARLIK ŞANTAJ

Bunun üzerine babasının kullanımına tahsis ettiği kredi kartını kapattıran Coşkun, babasının tehditlerine maruz kalmaya başladı. Yine iddiaya göre, babası genç şarkıcının magazin hayatını karartmakla evlilik hayatını ise bitirmekle tehdit ederken Coşkun, babasının yaşadığı evi terk etmesini istedi.

Aylin Coşkun’a babasından büyük şok! 1 milyon dolarlık şantaj yaptı

Bununla birlikte daha fazla öfkelenen baba Girgin, evi yakmakla tehdit edip, basının karşısına çıkıp kızına iftira atacağını söyledi ve 1 milyon dolar para istedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Babasının tehditlerine maruz kaldığını söyleyen ünlü şarkıcı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Aylin Coşkun’a babasından büyük şok! 1 milyon dolarlık şantaj yaptı

Coşkun ifadesinde, babasının şantaj ve tehditlerine dair mesaj ve ses kayıtları olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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