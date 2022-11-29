Aylin Coşkun’a babasından büyük şok! 1 milyon dolarlık şantaj yaptı

1 MİLYON DOLARLIK ŞANTAJ



Bunun üzerine babasının kullanımına tahsis ettiği kredi kartını kapattıran Coşkun, babasının tehditlerine maruz kalmaya başladı. Yine iddiaya göre, babası genç şarkıcının magazin hayatını karartmakla evlilik hayatını ise bitirmekle tehdit ederken Coşkun, babasının yaşadığı evi terk etmesini istedi.