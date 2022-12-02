Dilan Çiçek Deniz ’Thor’u sildirmeye karar verdi

Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz ile birlikteyken göğsüne sevgilisinin adının baş harflerinden oluşan 'DÇD' dövmesi yaptırmıştı.
Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz ile birlikteyken göğsüne sevgilisinin adının baş harflerinden oluşan 'DÇD' dövmesi yaptırmıştı.
Saevarsson, bu dövmeyi de adını taşıdığı, İskandinav mitolojisinde gök gürültüsü tanrısı olarak bilinen Thor'u simgleyen şimşekle süslemişti.
Güzel oyuncu da göğsüne yaptırdığı şimşek dövmesiyle sevgilisinin jestine karşılık vermişti.
Aralık 2021'de Boğaz'da aldığı evlenme teklifine 'Evet' yanıtını veren Dilan Çiçek Deniz, sürpriz bir kararla İzlandalı yönetmenden ayrıldı.
Büyük aşk bitti, oyuncu da göğsündeki 'Thor' dövmesini sildirmek için harekete geçti.
KISKANÇLIK KRİZİ!
Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftin evleneceği konuşuluyordu.
Ancak çiftten şaşırtan bir karar geldi ve çift ayrıldı.
Sebep olarak ise reklam yönetmeni Thor'un kıskançlık krizleri olarak ileri sürüldü.