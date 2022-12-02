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Dilan Çiçek Deniz 'Thor'u sildirmeye karar verdi

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile önümüzdeki yaz nikah masasına oturması beklenen 26 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktalamıştı. Deniz, ayrılık sonrası göğsüne yaptırdığı 'Thor'u sildirmeye karar verdi.

02.12.2022, 15:47 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022, 15:57

Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz ile birlikteyken göğsüne sevgilisinin adının baş harflerinden oluşan 'DÇD' dövmesi yaptırmıştı.

Dilan Çiçek Deniz ’Thor’u sildirmeye karar verdi

Saevarsson, bu dövmeyi de adını taşıdığı, İskandinav mitolojisinde gök gürültüsü tanrısı olarak bilinen Thor'u simgleyen şimşekle süslemişti.

Dilan Çiçek Deniz ’Thor’u sildirmeye karar verdi

Güzel oyuncu da göğsüne yaptırdığı şimşek dövmesiyle sevgilisinin jestine karşılık vermişti.

Dilan Çiçek Deniz ’Thor’u sildirmeye karar verdi

Aralık 2021'de Boğaz'da aldığı evlenme teklifine 'Evet' yanıtını veren Dilan Çiçek Deniz, sürpriz bir kararla İzlandalı yönetmenden ayrıldı.

Dilan Çiçek Deniz ’Thor’u sildirmeye karar verdi

Büyük aşk bitti, oyuncu da göğsündeki 'Thor' dövmesini sildirmek için harekete geçti.

Dilan Çiçek Deniz ’Thor’u sildirmeye karar verdi

KISKANÇLIK KRİZİ!

Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftin evleneceği konuşuluyordu.

Dilan Çiçek Deniz ’Thor’u sildirmeye karar verdi

Ancak çiftten şaşırtan bir karar geldi ve çift ayrıldı.

Dilan Çiçek Deniz ’Thor’u sildirmeye karar verdi

Sebep olarak ise reklam yönetmeni Thor'un kıskançlık krizleri olarak ileri sürüldü.

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