Sıcak Kafa’da rol alan Hazal Subaşı kimdir?

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

1995'te İzmir'de hayata gözlerini açan güzel oyuncu Hazal Subaşı ilk olarak Elidor Miss Turkey 2016 da finalist olması ile tanınmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Hazal Subaşı'nın tek hedefi oyuncu olmaktı zira tiyatroya yeteneği vardı.