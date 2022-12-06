Sıcak Kafa’da rol alan Hazal Subaşı kimdir?

Dijital platformda yayınlanan Sıcak Kafa dizisinin başrollerinden biri olan Hazal Subaşı'nın kim olduğu merak ediliyor...
Dijital platformda yayınlanan Sıcak Kafa dizisinin başrollerinden biri olan Hazal Subaşı'nın kim olduğu merak ediliyor...
HAZAL SUBAŞI KİMDİR?
1995'te İzmir'de hayata gözlerini açan güzel oyuncu Hazal Subaşı ilk olarak Elidor Miss Turkey 2016 da finalist olması ile tanınmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Hazal Subaşı'nın tek hedefi oyuncu olmaktı zira tiyatroya yeteneği vardı.
İlk olarak Adını Sen Koy dizisi seçmelerine katılan Hazal Subaşı bu seçmeler ile hayatının değişeceğinin farkında değildir.
Adını Sen Koy ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hazal Subaşı Bir Umut Yeter dizisinde kadın başrol olarak yer almıştır.
Hazal Subaşı Halka dizisi kadrosunda yer almıştır. Sonrasında Çukur dizisinde yer alan oyuncu performansıyla dikkat çekti.
HAZAL SUBAŞI DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2016-2018 Adını Sen Koy
2018 Bir Umut Yeter