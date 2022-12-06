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Haberler Magazin Sıcak Kafa'da rol alan Hazal Subaşı kimdir?

Sıcak Kafa'da rol alan Hazal Subaşı kimdir?

Son olarak dijital bir platformda yayınlanana Sıcak Kafa dizisinde rol alan Hazal Subaşı tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki Sıcak Kafa'da Şule karakterine hayat veren Hazal Subaşı kim, kaç yaşında, nereli? İşte Hazal Subaşı'na dair bilgiler...

06.12.2022, 15:47 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022, 15:47

Dijital platformda yayınlanan Sıcak Kafa dizisinin başrollerinden biri olan Hazal Subaşı'nın kim olduğu merak ediliyor...

Sıcak Kafa’da rol alan Hazal Subaşı kimdir?

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

1995'te İzmir'de hayata gözlerini açan güzel oyuncu Hazal Subaşı ilk olarak Elidor Miss Turkey 2016 da finalist olması ile tanınmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Hazal Subaşı'nın tek hedefi oyuncu olmaktı zira tiyatroya yeteneği vardı.

Sıcak Kafa’da rol alan Hazal Subaşı kimdir?

İlk olarak Adını Sen Koy dizisi seçmelerine katılan Hazal Subaşı bu seçmeler ile hayatının değişeceğinin farkında değildir.

Sıcak Kafa’da rol alan Hazal Subaşı kimdir?

Adını Sen Koy ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hazal Subaşı Bir Umut Yeter dizisinde kadın başrol olarak yer almıştır.

Sıcak Kafa’da rol alan Hazal Subaşı kimdir?

Hazal Subaşı Halka dizisi kadrosunda yer almıştır. Sonrasında Çukur dizisinde yer alan oyuncu performansıyla dikkat çekti.

Sıcak Kafa’da rol alan Hazal Subaşı kimdir?

HAZAL SUBAŞI DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2016-2018 Adını Sen Koy

2018 Bir Umut Yeter

Sıcak Kafa’da rol alan Hazal Subaşı kimdir?

2019 Halka

2019-2021 Çukur

2022-Sıcak Kafa

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