Birce Akalay’ın yaptığı İbrahim Çelikkol paylaşımı kafa karıştırdı

Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, iki ayrı dizide beraber rol almışlardı.
Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, iki ayrı dizide beraber rol almışlardı.
Her iki projede kurdukları arkadaşlıklarını zamanla dostluğa dönüştüren Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, aralarında çıkan aşk dedikodularına da aldırış etmiyorlardı.
Geçtiğimiz gün Birce Akalay'dan kafaları karıştıran bir İbrahim Çelikkol paylaşımı geldi.
Birce Akalay, bu kez yeni bir paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Akalay'ın yakın arkadaşı ile birlikte olduğu iddia edilen İbrahim Çelikkol'la 'Sevdim seni bir kere' şarkısıyla paylaşım yapması yine aynı soruyu gündeme getirdi.
İşte Birce Akalay'ın o paylaşımı...
Akalay, Teoman'ın 'Sevdim Seni Bir Kere' şarkısını da bu paylaşımına ekledi.
"AŞK MI YAŞIYORLAR?"
Bu paylaşım sonrasında yine iki ünlü oyuncu arasında 'aşk mı var?' sorusu gündeme geldi.