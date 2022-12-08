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Haberler Magazin Birce Akalay'ın yaptığı İbrahim Çelikkol paylaşımı kafa karıştırdı

Birce Akalay'ın yaptığı İbrahim Çelikkol paylaşımı kafa karıştırdı

Son dönemde dijital platformda yayınlanan projeleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu Birce Akalay ile meslektaşı İbrahim Çelikkol, magazin gündeminde 'aşk mı yaşıyorlar?' iddiasıyla sıkça yer alıyor. Konuşulanlar üzerine çok yakın arkadaş olduklarını belirten ikiliden Birce Akalay, yaptığı son paylaşımla kafaları bir hayli karıştırdı. İşte o paylaşım...

08.12.2022, 12:47 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022, 12:47

Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, iki ayrı dizide beraber rol almışlardı.

Birce Akalay’ın yaptığı İbrahim Çelikkol paylaşımı kafa karıştırdı

Her iki projede kurdukları arkadaşlıklarını zamanla dostluğa dönüştüren Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, aralarında çıkan aşk dedikodularına da aldırış etmiyorlardı.

Birce Akalay’ın yaptığı İbrahim Çelikkol paylaşımı kafa karıştırdı

Geçtiğimiz gün Birce Akalay'dan kafaları karıştıran bir İbrahim Çelikkol paylaşımı geldi.

Birce Akalay’ın yaptığı İbrahim Çelikkol paylaşımı kafa karıştırdı

Birce Akalay, bu kez yeni bir paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Birce Akalay’ın yaptığı İbrahim Çelikkol paylaşımı kafa karıştırdı

Akalay'ın yakın arkadaşı ile birlikte olduğu iddia edilen İbrahim Çelikkol'la 'Sevdim seni bir kere' şarkısıyla paylaşım yapması yine aynı soruyu gündeme getirdi.

Birce Akalay’ın yaptığı İbrahim Çelikkol paylaşımı kafa karıştırdı

İşte Birce Akalay'ın o paylaşımı...

Birce Akalay’ın yaptığı İbrahim Çelikkol paylaşımı kafa karıştırdı

Akalay, Teoman'ın 'Sevdim Seni Bir Kere' şarkısını da bu paylaşımına ekledi.

Birce Akalay’ın yaptığı İbrahim Çelikkol paylaşımı kafa karıştırdı

"AŞK MI YAŞIYORLAR?"

Bu paylaşım sonrasında yine iki ünlü oyuncu arasında 'aşk mı var?' sorusu gündeme geldi.

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