  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Boşanma haberlerinin ardından Engincan Ural'dan aşk pozu geldi

Boşanma haberlerinin ardından Engincan Ural'dan aşk pozu geldi

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın evliliklerinden olan oğulları Engincan Ural'ın 9 Ekim'de görkemli bir törenle nikah masasına oturduğu Merve Kaya hakkında da geçtiğimiz haftalarda bir iddia ortaya atılmıştı. 1,5 aylık evli olan çiçeği burnunda çiftin ayrılacağı konuşulmuştu. Anne Sibel Can bu konuşulanları yalanlamıştı. Çiçeği burnunda çiftten Engincan Ural, Merve Kaya ile olan aşk pozunu sosyal medyadan paylaştı.

10.12.2022, 17:05 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022, 17:05

Hakan Ural ile Sibel Can'ın ilk göz ağrısı oğulları Engincan Ural geçtiğimiz ay görkemli bir düğünle evlenmişti. Son olarak ortaya atılan boşanma iddiaları herkesi şoke etmişti.

Boşanma haberlerinin ardından Engincan Ural’dan aşk pozu geldi

Magazin kulislerine bomba gibi düşen boşanma iddiasına göre Engincan Ural eşinin ihanetine uğramış ve ayrılık kararı almıştı.

Boşanma haberlerinin ardından Engincan Ural’dan aşk pozu geldi

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın 1.5 aylık evliliğinin yasak aşk nedeni ile biteceği haberleri magazine bomba gibi düşmüştü.

Boşanma haberlerinin ardından Engincan Ural’dan aşk pozu geldi

Boşanma haberlerini ilk yalanlayan Sibel Can olmuştu.

Boşanma haberlerinin ardından Engincan Ural’dan aşk pozu geldi

Çiçeği burnunda çift Engincan Ural ile Merve Kaya ortaya çıktı.

Boşanma haberlerinin ardından Engincan Ural’dan aşk pozu geldi

İşte Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile gelini Merve Kaya'nın aşk pozu...

Boşanma haberlerinin ardından Engincan Ural’dan aşk pozu geldi

Engincan Ural'dan eşi Merve Kaya ile aşk pozu geldi.

Boşanma haberlerinin ardından Engincan Ural’dan aşk pozu geldi

Engincan Ural'ın romantik paylaşımına annesi ve kardeşlerinden beğeni geldi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA