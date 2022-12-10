Boşanma haberlerinin ardından Engincan Ural’dan aşk pozu geldi

Hakan Ural ile Sibel Can'ın ilk göz ağrısı oğulları Engincan Ural geçtiğimiz ay görkemli bir düğünle evlenmişti. Son olarak ortaya atılan boşanma iddiaları herkesi şoke etmişti.
Hakan Ural ile Sibel Can'ın ilk göz ağrısı oğulları Engincan Ural geçtiğimiz ay görkemli bir düğünle evlenmişti. Son olarak ortaya atılan boşanma iddiaları herkesi şoke etmişti.
Magazin kulislerine bomba gibi düşen boşanma iddiasına göre Engincan Ural eşinin ihanetine uğramış ve ayrılık kararı almıştı.
Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın 1.5 aylık evliliğinin yasak aşk nedeni ile biteceği haberleri magazine bomba gibi düşmüştü.
Boşanma haberlerini ilk yalanlayan Sibel Can olmuştu.
Çiçeği burnunda çift Engincan Ural ile Merve Kaya ortaya çıktı.
İşte Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile gelini Merve Kaya'nın aşk pozu...
Engincan Ural'dan eşi Merve Kaya ile aşk pozu geldi.
Engincan Ural'ın romantik paylaşımına annesi ve kardeşlerinden beğeni geldi.