Eski eşler Merve Boluğur ve Mert Aydın arasında flaş gelişme!

DJ Mert Aydın ile oyuncu Merve Boluğur 2 Ekim'de nikah masasına oturdu. Görkemli bir törenle evlenen çift, geçtiğimiz haftalarda boşandı.
DJ Mert Aydın ile oyuncu Merve Boluğur 2 Ekim'de nikah masasına oturdu. Görkemli bir törenle evlenen çift, geçtiğimiz haftalarda boşandı.
53 gün evli kalan çiftten Mert Aydın'ın, "Boşandıktan sonra ilk kez bir etkinliğe katılıp, çok sevdiğim işimi yaptım. Bana ne soracağınızı biliyorum. Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" açıklaması ses getirmişti. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Aydın, bu iddiaları yalanladı.
ÜNLÜ ÇİFTTEN ŞAŞIRTAN HAMLE
Bu açıklamanın ardından Merve Boluğur ve Mert Aydın cephesinden şaşırtan bir hamle geldi.
ESKİ EŞLER BULUŞTU
Ünlü çift, bugün bir mekandan çıkarken görüntülendi.
SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR
Çift, aynı araçla mekandan ayrıldı ve basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
PAYLAŞIMLAR 'BARIŞMA' İDDİALARINI KUVVETLENDİRDİ
Ancak Merve Boluğur'un sosyal medyada yaptığı paylaşımlar çiftin barışmış olabileceği iddialarını kuvvetlendirdi.
Eski eşine 'Jelibonum' diye seslenen Merve Boluğur'un bu paylaşımı ise iddiaları kuvvetlendirdi.