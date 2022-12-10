Eski eşler Merve Boluğur ve Mert Aydın arasında flaş gelişme!

53 gün evli kalan çiftten Mert Aydın'ın, "Boşandıktan sonra ilk kez bir etkinliğe katılıp, çok sevdiğim işimi yaptım. Bana ne soracağınızı biliyorum. Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" açıklaması ses getirmişti. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Aydın, bu iddiaları yalanladı.