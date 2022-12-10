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Haberler Magazin Eski eşler Merve Boluğur ve Mert Aydın arasında flaş gelişme!

Eski eşler Merve Boluğur ve Mert Aydın arasında flaş gelişme!

Bir süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi DJ Mert Aydın ile 2 Ekim'de nikah masasına oturan oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, iki hafta önce eşinden anlaşmalı olarak boşandı. 53 gün süren evlilik sonrasında ikili arasında yeni bir gelişme yaşandı. Merve Boluğur ve Mert Aydın buluştu. Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları barışma iddilarını kuvvetlendirdi. İşte konuya ilişkin detaylar...

10.12.2022, 09:25 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022, 09:48

DJ Mert Aydın ile oyuncu Merve Boluğur 2 Ekim'de nikah masasına oturdu. Görkemli bir törenle evlenen çift, geçtiğimiz haftalarda boşandı.

Eski eşler Merve Boluğur ve Mert Aydın arasında flaş gelişme!

53 gün evli kalan çiftten Mert Aydın'ın, "Boşandıktan sonra ilk kez bir etkinliğe katılıp, çok sevdiğim işimi yaptım. Bana ne soracağınızı biliyorum. Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" açıklaması ses getirmişti. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Aydın, bu iddiaları yalanladı.

Eski eşler Merve Boluğur ve Mert Aydın arasında flaş gelişme!

ÜNLÜ ÇİFTTEN ŞAŞIRTAN HAMLE

Bu açıklamanın ardından Merve Boluğur ve Mert Aydın cephesinden şaşırtan bir hamle geldi.

Eski eşler Merve Boluğur ve Mert Aydın arasında flaş gelişme!

ESKİ EŞLER BULUŞTU

Ünlü çift, bugün bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Eski eşler Merve Boluğur ve Mert Aydın arasında flaş gelişme!

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Çift, aynı araçla mekandan ayrıldı ve basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Eski eşler Merve Boluğur ve Mert Aydın arasında flaş gelişme!

PAYLAŞIMLAR 'BARIŞMA' İDDİALARINI KUVVETLENDİRDİ

Ancak Merve Boluğur'un sosyal medyada yaptığı paylaşımlar çiftin barışmış olabileceği iddialarını kuvvetlendirdi.

Eski eşler Merve Boluğur ve Mert Aydın arasında flaş gelişme!

Eski eşine 'Jelibonum' diye seslenen Merve Boluğur'un bu paylaşımı ise iddiaları kuvvetlendirdi.

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