Fenomen Dilan Polat’ın ’marka’ şikayetine savcılıktan karar!

Markanın Dilan Polat'a ait olduğunu dolayısıyla şirketin şikayet hakkının bulunmadığını belirten savcılık, hem geçerli bir şikayetin olmaması hem de iki güzellik merkezi arasında marka kullanımı nedeniyle sözleşme bulunduğunu belirterek takipsizlik kararı verdi.