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Haberler Magazin Fenomen Dilan Polat'ın 'marka' şikayetine savcılıktan karar!

Fenomen Dilan Polat'ın 'marka' şikayetine savcılıktan karar!

Sahip olduğu güzellik merkezleri ve Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan fenomen Dilan Polat, kendisine ait olan güzellik merkezinin isim ve logosunun çalındığını belirterek savcılığın yolunu tutmuştu. Savcılıktan konuya ilişkin karar geldi. Gerçek bambaşka çıktı. İşte konuya ilişkin detaylar...

10.12.2022, 10:45 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022, 10:45

Doğum gününde eşinin kendisi için açtığı mücevher firması, hediye ettiği milyonluk araba ve evlilik yıldönümündeki gösterişli jestlerle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın binlerce müşteriyi ağırladığı güzellik merkezi adliyelik oldu.

Fenomen Dilan Polat’ın ’marka’ şikayetine savcılıktan karar!

"İSİM VE LOGOMUZU ANDIRIYOR" ŞİKAYETİ

Türkiye'nin birçok şehrinde şubesi bulunan güzellik merkezinin marka değeri bulunduğunu belirten Dilan Polat'ın şirketi, Almanya'daki bir güzellik merkezinin Dilan Polat ismini kullandığını tespit etti.

Fenomen Dilan Polat’ın ’marka’ şikayetine savcılıktan karar!

Yurtdışındaki merkezin, Dilan Polat markasının asli unsuru olan isim ve logosunu andıracak şekilde kullanımda bulunduğunu kaydeden şirket, şikayetçi oldu. Şikayetin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Fenomen Dilan Polat’ın ’marka’ şikayetine savcılıktan karar!

ŞİKAYET GEÇERSİZ TAKİPSİZLİĞİ

Sabah Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Savcılık ilk olarak, taraflar arasında şikayete konu markanın kullanımı konusunda sözleşme yapıldığını belirledi.

Fenomen Dilan Polat’ın ’marka’ şikayetine savcılıktan karar!

"Marka hakkına tecavüz" suçunun varlığından söz edilebilmesi için şikayet hakkının marka hakkı sahibine ait olduğunun altını çizen savcılık, şikayetin güzellik merkezi adına yapıldığını kaydetti.

Fenomen Dilan Polat’ın ’marka’ şikayetine savcılıktan karar!

Markanın Dilan Polat'a ait olduğunu dolayısıyla şirketin şikayet hakkının bulunmadığını belirten savcılık, hem geçerli bir şikayetin olmaması hem de iki güzellik merkezi arasında marka kullanımı nedeniyle sözleşme bulunduğunu belirterek takipsizlik kararı verdi.

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