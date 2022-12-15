Ortalık karıştı! Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka kavga etti

Kubilay Aka, Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'le dostu için kavga etti! Kubilay Aka'nın Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu yüzünden karşı karşıya geldiği öğrenildi.
Kubilay Aka, Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'le dostu için kavga etti! Kubilay Aka'nın Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu yüzünden karşı karşıya geldiği öğrenildi.
Geçen günlerde gerçekleşen bir partinin ardından kalabalık bir oyuncu grubu başka bir mekanda eğlencelerine devam etti.
Ne olduysa ondan sonra oldu. Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir'in partneri Afra Saraçoğlu'yla samimiyetinden rahatsız oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla çok yakın dost olan Aka, Mert Ramazan Demir'e bağırdı ve "Herkes hareketlerine dikkat edecek" dedi.
Ortam bir anda gerildi. Kavgaya Mert Ramazan Demir'in dizideki sağ kolu Ersin Arıcı da katıldı.
Arıcı, Aka'ya tepki gösterdi. Araya girenler kavganın büyümesini engelledi.
Mekandakiler daha sonra Kubilay Aka'yı aracına bindirip evine gönderdi.
Ayrıca Kubilay Aka ile Mert Yazıcıoğlu, "Aşk 101" dizisinde birlikte rol almışlardı.