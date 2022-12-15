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Ortalık karıştı! Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka kavga etti

Yalı Çapkını dizisinde partner olan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde yapılan bir partide samimi tavırlar sergiledi. Bu durum Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı olan Kubilay Aka'yı rahatsız etti. Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir'le dostu için kavga etti. Ortalık karıştı. İşte olaya ilişkin detaylar...

15.12.2022, 11:47 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022, 11:47

Kubilay Aka, Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'le dostu için kavga etti! Kubilay Aka'nın Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu yüzünden karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Ortalık karıştı! Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka kavga etti

Geçen günlerde gerçekleşen bir partinin ardından kalabalık bir oyuncu grubu başka bir mekanda eğlencelerine devam etti.

Ortalık karıştı! Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka kavga etti

Ne olduysa ondan sonra oldu. Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir'in partneri Afra Saraçoğlu'yla samimiyetinden rahatsız oldu.

Ortalık karıştı! Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka kavga etti

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla çok yakın dost olan Aka, Mert Ramazan Demir'e bağırdı ve "Herkes hareketlerine dikkat edecek" dedi.

Ortalık karıştı! Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka kavga etti

Ortam bir anda gerildi. Kavgaya Mert Ramazan Demir'in dizideki sağ kolu Ersin Arıcı da katıldı.

Ortalık karıştı! Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka kavga etti

Arıcı, Aka'ya tepki gösterdi. Araya girenler kavganın büyümesini engelledi.

Ortalık karıştı! Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka kavga etti

Mekandakiler daha sonra Kubilay Aka'yı aracına bindirip evine gönderdi.

Ortalık karıştı! Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka kavga etti

Ayrıca Kubilay Aka ile Mert Yazıcıoğlu, "Aşk 101" dizisinde birlikte rol almışlardı.

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