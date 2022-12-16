Hadise 40 milyonluk yalısına servet harcadı

Sonraki günlerde İstinye'de görüntülenen ünlü isim, yeni eviyle ilgili sorulara ilke kez yanıt vererek; şu ifadeleri kullanmıştı:

Yeni evim hayırlı olsun bana. Onu söyleyeyim. Şimdi saat çok geç oldu. Bu saatte konuşmayalım.