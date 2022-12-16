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Haberler Magazin Hadise 40 milyonluk yalısına servet harcadı

Hadise 40 milyonluk yalısına servet harcadı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliğini bitiren ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz haftalarda Yeniköy'den aldığı 40 milyonluk yalı dairesi ile gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı şimdi ise yalının tadilatı için kesenin ağzını açtı. Yeni yuvasına taşınmak için gün sayan Hadise'nin 3 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

16.12.2022, 12:55 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022, 13:36

Son dönemde özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren güzel şarkıcı Hadise'nin, geçtiğimiz ay 40 milyon TL'ye bir yalı dairesi satın alması magazin gündemine oturmuştu.

Hadise 40 milyonluk yalısına servet harcadı

Şimdilerde yeni dairesine taşınmak için gün sayan ünlü ismin, Yeniköy'deki evinin tadilatı için 3 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

Hadise 40 milyonluk yalısına servet harcadı

Milliyet'in haberine göre; Ünlü şarkıcı Hadise, sessiz sedasız dünyaevine girdiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliğini 30 Eylül'de anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti.

Hadise 40 milyonluk yalısına servet harcadı

Ayrılığın ardından Londra'ya gidip bol bol yorgunluk atan Hadise, takipçileriyle paylaştığı anlara; "Hadise, Londra'da" notunu düşmüştü.

Hadise 40 milyonluk yalısına servet harcadı

Londra ile kalmayıp gezmeye devam eden ünlü isim, ardından soluğu Roma'da almıştı. Seyahat danışmanı İlker Topdemir ile gittiği şehirde, hem tarihi yerleri geziyor hem de keyif yapan şarkıcının, kaldıkları otele yaklaşık 18 bin euro (335 bin TL) ödediği söylenmişti.

Hadise 40 milyonluk yalısına servet harcadı

40 MİLYON TL'LİK EV

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra birlikte oturdukları Riva'daki evinden taşınan Hadise'nin, geçtiğimiz haftalarda ise 40 milyon TL'ye Yeniköy'de ev satın aldığı ortaya çıkmıştı.

Hadise 40 milyonluk yalısına servet harcadı

Muhabirlerin bu haberi hatırlatarak "Hayırlı olsun" dileklerinde bulunması üzerine şarkıcı, gülerek "Kolay gelsin arkadaşlar" demişti.

Hadise 40 milyonluk yalısına servet harcadı

Sonraki günlerde İstinye'de görüntülenen ünlü isim, yeni eviyle ilgili sorulara ilke kez yanıt vererek; şu ifadeleri kullanmıştı:

Yeni evim hayırlı olsun bana. Onu söyleyeyim. Şimdi saat çok geç oldu. Bu saatte konuşmayalım.

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