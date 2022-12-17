Merve Boluğur ile eski eşi gecelerde sarmaş dolaş görüntülendi

Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren oyuncu Merve boluğur, DJ Mert Aydın ile 2 Ekim'de nikah masasına oturmuştu. Ancak gösterişli düğün hüsranla son bulmış, Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın evliliği 44 gün sürmüştü.
Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren oyuncu Merve boluğur, DJ Mert Aydın ile 2 Ekim'de nikah masasına oturmuştu. Ancak gösterişli düğün hüsranla son bulmış, Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın evliliği 44 gün sürmüştü.
TEK CELSEDE BİTMİŞTİ
Sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan çift, tek celsede anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlanmıştı. Boluğur ve Aydın'ın evliliği ikinci ayını doldurmadan 23 Kasım'da sona ermişti.
ESKİ EŞLER SARMAŞ DOLAŞ!
Gözde çiftten herkesi şaşırtan bir karar daha geld. Merve Boluğur ile Mert Aydın, dün akşam Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken sarmaş dolaş objektiflere yansıdı.
Ayrılık sonrası ikinci kez görüntülenen Boluğur ve Aydın'ın aşklarına yeniden şans verdiği iddia edildi.
İşte o kare...
NELER YAŞANDI?
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda DJ Mert Aydın ile görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak çiftin evliliği sadece 44 gün sürdü.
Tek celsede boşanan Boluğur ile Aydın, ayrılıklarının üzerinden 15 gün geçtikten sonra yine bir araya geldi.
İkili, geçen günlerde Karaköy'deki bir alışveriş merkezinde buluştu. Kahve içen Boluğur ile Aydın, bir süre sohbet etti ve ardından kendilerini bekleyen basın mensuplarını gördü.
Keyifleri kaçan eski evliler, yöneltilen sorulardan rahatsız oldu. Yüzü asılan Boluğur, Aydın'ın aracına binerek oradan uzaklaştı. Mert Aydın ile eski eşi Merve Boluğur'un buluşma nedeni merak konusu oldu.
Fakat ne Mert Aydın ne de Merve Boluğur sürpriz buluşmanın nedenini açıklamadı.