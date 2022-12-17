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Haberler Magazin Merve Boluğur ile eski eşi gecelerde sarmaş dolaş görüntülendi

Merve Boluğur ile eski eşi gecelerde sarmaş dolaş görüntülendi

Bir süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi DJ Mert Aydın ile 2 Ekim'de nikah masasına oturmuş olan oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, 53 gün sonra eşinden anlaşmalı olarak boşandı. Geçtiğimiz günlerde ise ikili bir araya gelmişti. Eski eşler dün ise sarmaş dolaş objektiflere yakalandı.

17.12.2022, 15:37 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022, 16:10

Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren oyuncu Merve boluğur, DJ Mert Aydın ile 2 Ekim'de nikah masasına oturmuştu. Ancak gösterişli düğün hüsranla son bulmış, Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın evliliği 44 gün sürmüştü.

Merve Boluğur ile eski eşi gecelerde sarmaş dolaş görüntülendi

TEK CELSEDE BİTMİŞTİ

Sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan çift, tek celsede anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlanmıştı. Boluğur ve Aydın'ın evliliği ikinci ayını doldurmadan 23 Kasım'da sona ermişti.

Merve Boluğur ile eski eşi gecelerde sarmaş dolaş görüntülendi

ESKİ EŞLER SARMAŞ DOLAŞ!

Gözde çiftten herkesi şaşırtan bir karar daha geld. Merve Boluğur ile Mert Aydın, dün akşam Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken sarmaş dolaş objektiflere yansıdı.

Merve Boluğur ile eski eşi gecelerde sarmaş dolaş görüntülendi

Ayrılık sonrası ikinci kez görüntülenen Boluğur ve Aydın'ın aşklarına yeniden şans verdiği iddia edildi.

Merve Boluğur ile eski eşi gecelerde sarmaş dolaş görüntülendi

İşte o kare...

Merve Boluğur ile eski eşi gecelerde sarmaş dolaş görüntülendi

NELER YAŞANDI?

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda DJ Mert Aydın ile görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak çiftin evliliği sadece 44 gün sürdü.

Merve Boluğur ile eski eşi gecelerde sarmaş dolaş görüntülendi

Tek celsede boşanan Boluğur ile Aydın, ayrılıklarının üzerinden 15 gün geçtikten sonra yine bir araya geldi.

Merve Boluğur ile eski eşi gecelerde sarmaş dolaş görüntülendi

İkili, geçen günlerde Karaköy'deki bir alışveriş merkezinde buluştu. Kahve içen Boluğur ile Aydın, bir süre sohbet etti ve ardından kendilerini bekleyen basın mensuplarını gördü.

Merve Boluğur ile eski eşi gecelerde sarmaş dolaş görüntülendi

Keyifleri kaçan eski evliler, yöneltilen sorulardan rahatsız oldu. Yüzü asılan Boluğur, Aydın'ın aracına binerek oradan uzaklaştı. Mert Aydın ile eski eşi Merve Boluğur'un buluşma nedeni merak konusu oldu.

Merve Boluğur ile eski eşi gecelerde sarmaş dolaş görüntülendi

Fakat ne Mert Aydın ne de Merve Boluğur sürpriz buluşmanın nedenini açıklamadı.

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