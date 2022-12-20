Davut Güloğlu’ndan yıllar sonra gelen Ece Erken itirafı!

Bazıları böyle şeyleri iyi becerir. Ben hiçbir yerde kendimi reklam etmedim, beni sattılar. Kurşun haberinden 15 gün sonra Ece Erken'le ayrıldık. Çok ilişkim olmadı, olanlara da hep dini nikah yaptım. Bu konuda çok hassas bir insanım.