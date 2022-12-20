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Haberler Magazin Davut Güloğlu'ndan yıllar sonra gelen Ece Erken itirafı!

Davut Güloğlu'ndan yıllar sonra gelen Ece Erken itirafı!

Şimdilerde sahnelerden uzakta duran şarkıcı Davut Güloğlu, konuk olarak katıldığı bir YouTube programında eski nişanlısı Ece Erken hakkında bir itirafta bulundu. Yıllar sonra gelen bu itiraf magazin gündemine bomba gibi düştü.

20.12.2022, 16:13 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022, 16:14

Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Karadeniz müziğinin sevilen ismi Davut Güloğlu, YouTube'da yayınlanan bir programın bu haftaki konuğu oldu. 2011 yılında Ece Erken ile nişanlanmış olan Davut Güloğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Davut Güloğlu’ndan yıllar sonra gelen Ece Erken itirafı!

Erken'e "Ya benimsin ya kara toprağın" diyerek kurşun hediye ettiği iddiasına cevap veren Güloğlu, "Ece Erken'e kurşun hediye ettiğim söylentisi yalan. Ben öyle bir şey vermedim, kendisi öyle üretti.

Davut Güloğlu’ndan yıllar sonra gelen Ece Erken itirafı!

Bazıları böyle şeyleri iyi becerir. Ben hiçbir yerde kendimi reklam etmedim, beni sattılar. Kurşun haberinden 15 gün sonra Ece Erken'le ayrıldık. Çok ilişkim olmadı, olanlara da hep dini nikah yaptım. Bu konuda çok hassas bir insanım.

Davut Güloğlu’ndan yıllar sonra gelen Ece Erken itirafı!

Sevgime adaletsizce davranarak ah aldılar. Hayatta aptal kadınla birlikte olmam, zeki kadın severim" dedi.

Davut Güloğlu’ndan yıllar sonra gelen Ece Erken itirafı!

Ece Erken ile nişanlanmasıyla ilgili konuşan şarkıcı, "Ben Ece Erken'le nişan yapmadım, onu ablam yaptı. Onunla ablam nişanlandı ben değilim. Ablam onu çok seviyordu.

Davut Güloğlu’ndan yıllar sonra gelen Ece Erken itirafı!

Ben şirkette otururken beni arayarak 'herkes burada, yüzüğünü al gel' dediler. Kendi nişanıma ayıp olmasın diye gittim. Hazırlık yapılmış tek eksik damattı" ifadelerini kullandı.

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