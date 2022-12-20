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Haberler Magazin Merve Boluğur ve eski eşi Mert Aydın hakkında bomba iddia!

Merve Boluğur ve eski eşi Mert Aydın hakkında bomba iddia!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın, 2 Ekim'de nikah masasına oturmuş ve evlilikleri 53 gün sürmüştü. Ayrılığın ardından birden fazla birlikte görüntülenen eski eşler hakkında bir iddia ortaya atıldı. İkilinin kozlarını Survivor 2023'te paylaşacakları öne sürüldü.

20.12.2022, 10:16 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022, 10:28

Merve Boluğur ile Mert Aydın, 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine girmiş, 23 Kasım'da tek celsede boşanmıştı. Eski eşler, geçtiğimiz günlerde Galataport'daki bir mekanda buluşmuştu.

Merve Boluğur ve eski eşi Mert Aydın hakkında bomba iddia!

Kahve içip, sohbet eden ikilinin, basın mensuplarını görünce keyfi kaçmıştı.

Merve Boluğur ve eski eşi Mert Aydın hakkında bomba iddia!

Evliliklerini 53 günde bitiren Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın 'Survivor'a gideceği iddia edildi.

Merve Boluğur ve eski eşi Mert Aydın hakkında bomba iddia!

Posta'nın haberine göre; Programın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın, ikiliyle görüşme yaptığı öğrenildi.

Merve Boluğur ve eski eşi Mert Aydın hakkında bomba iddia!

Müzisyenin kabul ettiği, oyuncu ise ilk başta, "Tamam" demesine rağmen, daha sonra yapım ekibine kararını yeniden gözden geçireceğini iletti.

Merve Boluğur ve eski eşi Mert Aydın hakkında bomba iddia!

Öte yandan; ayrılık haberlerinin basına yansıması sonrası Boluğur, "Olmadı teşekkürler. Hayat bu. Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" mesajını paylaşmıştı.

Merve Boluğur ve eski eşi Mert Aydın hakkında bomba iddia!

Oyuncu, daha sonra sosyal medya hesabından 'Aydın' soyadını kaldırmıştı.

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