Merve Boluğur ve eski eşi Mert Aydın hakkında bomba iddia!

Merve Boluğur ile Mert Aydın, 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine girmiş, 23 Kasım'da tek celsede boşanmıştı. Eski eşler, geçtiğimiz günlerde Galataport'daki bir mekanda buluşmuştu.
Merve Boluğur ile Mert Aydın, 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine girmiş, 23 Kasım'da tek celsede boşanmıştı. Eski eşler, geçtiğimiz günlerde Galataport'daki bir mekanda buluşmuştu.
Kahve içip, sohbet eden ikilinin, basın mensuplarını görünce keyfi kaçmıştı.
Evliliklerini 53 günde bitiren Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın 'Survivor'a gideceği iddia edildi.
Posta'nın haberine göre; Programın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın, ikiliyle görüşme yaptığı öğrenildi.
Müzisyenin kabul ettiği, oyuncu ise ilk başta, "Tamam" demesine rağmen, daha sonra yapım ekibine kararını yeniden gözden geçireceğini iletti.
Öte yandan; ayrılık haberlerinin basına yansıması sonrası Boluğur, "Olmadı teşekkürler. Hayat bu. Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" mesajını paylaşmıştı.
Oyuncu, daha sonra sosyal medya hesabından 'Aydın' soyadını kaldırmıştı.