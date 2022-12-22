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Haberler Magazin Alp Navruz ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor?

Alp Navruz ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor?

Sürpriz aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ile yollarını ayıran meslektaşı Alp Navruz, bir süre sonra Hazal Subaşı ile anılmıştı. Şimdi ise Alp Navruz'un oyuncu İlayda Alişan ile bir etkinlikte yakınlaştıkları iddia edildi.

22.12.2022, 11:26 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022, 11:28

Alp Navruz'un adı her gün bir güzelle anılmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu iddiaya göre bir yıldır beraber olduğu Ayça Ayşin Turan'a ihanet etmiş ve birbirlerine çok yakıştırılan ikili, yollarını ayırmıştı.

Alp Navruz ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor?

Takvim'in haberine göre; İhanet iddialarının ardından bir geceye katılan yakışıklı oyuncu burada Hazal Subaşı ile yakınlaşmıştı.

Alp Navruz ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor?

Navruz, Subaşı ile başlamadan biten ilişkisi sonrası geçtiğimiz gün aynı etkinlikte rast geldi.

Alp Navruz ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor?

Gözler iki oyuncunun yan yana gelmesini beklerken ikisi de birbirini görmezden geldi.

Alp Navruz ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor?

İLAYDA İLE YAKINLAŞTI

Hareketli geçen gecede bir aşk bombası daha patladı. Hazal Subaşı'yı adeta yok sayan Alp Navruz, gecenin bir başka güzel ismi İlayda Alişan'la yakınlaştı.

Alp Navruz ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor?

Güzel oyuncunun hislerini yok sayan yakışıklı oyuncunun aynı etkinlikte İlayda Alişan'la sarmaş dolaş eğlenmesi ise herkesi şaşırttı.

Alp Navruz ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor?

Gece boyu birlikte vakit geçiren Navruz ve Alişan'ın samimiyeti giderek arttı. Hazal Subaşı'nın ise durgun halleri dikkat çekti.

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