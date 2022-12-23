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Haberler Magazin Survivor 2023'te yarışacak üç yeni isim belli oldu

Survivor 2023'te yarışacak üç yeni isim belli oldu

Survivor 2023 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yarışacak olan üç yeni ismi sosyal medya hesabından açıkladı. İşte Survivor 2023'te yarışacak olan ve merakla beklenen üç yeni isim...

23.12.2022, 09:07 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022, 09:08

Survivor 2023 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği 2023'de yarışması kesinleşen isimler arasında Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney vardı.

Survivor 2023’te yarışacak üç yeni isim belli oldu

Acun Ilıcalı bu sefer de kadın yarışmacılardan bazılarını açıkladı.

Survivor 2023’te yarışacak üç yeni isim belli oldu

Acun Ilıcalı son olarak yaptığı paylaşımda Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman'ın Survivor yarışmacısı olduğunu söyledi.

Survivor 2023’te yarışacak üç yeni isim belli oldu

Merve Boluğur ile kısa sürede boşandığı eşi Mert Aydın'ın da yarışmaya katılacağı söylense de henüz konuya dair kesin bir açıklama yapılmadı.

Survivor 2023’te yarışacak üç yeni isim belli oldu

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023'ün net başlama tarihi henüz bilinmiyor. Ancak program, MasterChef 2022'nin final yapmasının ardından yayın hayatına başlayacak.

Survivor 2023’te yarışacak üç yeni isim belli oldu

Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor yarışmasında yeni sezonda All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı iddialar arasında yer aldı.

Survivor 2023’te yarışacak üç yeni isim belli oldu

Survivor 2023'ün Ocak veya Şubat ayında başlaması öngörülüyor.

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