Burak Deniz ile Didem Soydan’dan kötü haber geldi

Burak Deniz ve Didem Soydan, yaklaşık bir buçuk yıldır birliktelik yaşıyor.
Burak Deniz ve Didem Soydan, yaklaşık bir buçuk yıldır birliktelik yaşıyor.
ÜNLÜ ÇİFTTEN KÖTÜ HABER!
Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Burak Deniz ve Didem Soydan'dan hayranlarını üzen haber bugün geldi.
BURAK DENİZ VE DİDEM SOYDAN AYRILDI!
Ünlü çift, ayrıldı. Çiftin yaklaşık iki haftadır görüşmediği ortaya çıktı.
BURAK DENİZ VE SERENAY SARIKAYA AŞK MI YAŞIYOR?
Burak Deniz ve Didem Soydan'ın ayrılık haberinin ardından Serenay Sarıkaya ile aşk iddiaları akıllara geldi.
AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI!
Dijital platformda yayınlanacak olan bir dizide birlikte rol alan Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikte olduğu ileri sürülmüştü.
Ancak Deniz iddiaları, 'Didem'le beraberiz' diyerek yalanlamıştı.