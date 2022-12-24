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Haberler Magazin Burak Deniz ile Didem Soydan'dan kötü haber geldi

Burak Deniz ile Didem Soydan'dan kötü haber geldi

Ünlü oyuncu Burak Deniz ile manken Didem Soydan'dan kötü haber geldi. Bir dargın bir barışık ilişkilerini devam ettiren ünlü çift, ayrıldı. Peki çiftin ayrılık sebebi ne? İşte konuya ilişkin detaylar sizlerle...

24.12.2022, 11:20 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022, 11:21

Burak Deniz ve Didem Soydan, yaklaşık bir buçuk yıldır birliktelik yaşıyor.

Burak Deniz ile Didem Soydan’dan kötü haber geldi

ÜNLÜ ÇİFTTEN KÖTÜ HABER!

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Burak Deniz ve Didem Soydan'dan hayranlarını üzen haber bugün geldi.

Burak Deniz ile Didem Soydan’dan kötü haber geldi

BURAK DENİZ VE DİDEM SOYDAN AYRILDI!

Ünlü çift, ayrıldı. Çiftin yaklaşık iki haftadır görüşmediği ortaya çıktı.

Burak Deniz ile Didem Soydan’dan kötü haber geldi

BURAK DENİZ VE SERENAY SARIKAYA AŞK MI YAŞIYOR?

Burak Deniz ve Didem Soydan'ın ayrılık haberinin ardından Serenay Sarıkaya ile aşk iddiaları akıllara geldi.

Burak Deniz ile Didem Soydan’dan kötü haber geldi

AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI!

Dijital platformda yayınlanacak olan bir dizide birlikte rol alan Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikte olduğu ileri sürülmüştü.

Burak Deniz ile Didem Soydan’dan kötü haber geldi

Ancak Deniz iddiaları, 'Didem'le beraberiz' diyerek yalanlamıştı.

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