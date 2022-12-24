Hadise’nin anne ve babası ikinci kez boşandı

Hadise, iki ay önce işadamı Mehmet Dinçerler ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.
Hadise, iki ay önce işadamı Mehmet Dinçerler ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.
Bu kez Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.
Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; 24 yıl önce Belçika'da boşanan çift, kararın Türkiye'de geçerli olması için 'tanıma ve tenfiz' davası açtı.
Yaklaşık iki saat süren dava karara bağlandı.
Mahkeme, ikilinin boşanma kararının Türkiye'de de tanınmasına karar verdi.
Ünlü şarkıcı Hadise cesur sosyal medya paylaşımları ile beğeni toplamaya devam ediyor. Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun bir süre gündemden düşmeyen Hadise, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Hadise'nin fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.
Cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Hadise'nin fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı.