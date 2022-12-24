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Haberler Magazin Hadise'nin anne ve babası ikinci kez boşandı

Hadise'nin anne ve babası ikinci kez boşandı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliğini bitiren ünlü şarkıcı Hadise'nin şimdi de anne ve babasından boşanma haberi geldi. Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz 24 yıl önce Belçika'da boşanmıştı. İkili, bu kararın Türkiye'de de geçerli olması için mahkemenin yolunu tutarak ikinci kez boşandı.

24.12.2022, 09:47 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022, 10:03

Hadise, iki ay önce işadamı Mehmet Dinçerler ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

Hadise’nin anne ve babası ikinci kez boşandı

Bu kez Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Hadise’nin anne ve babası ikinci kez boşandı

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; 24 yıl önce Belçika'da boşanan çift, kararın Türkiye'de geçerli olması için 'tanıma ve tenfiz' davası açtı.

Hadise’nin anne ve babası ikinci kez boşandı

Yaklaşık iki saat süren dava karara bağlandı.

Hadise’nin anne ve babası ikinci kez boşandı

Mahkeme, ikilinin boşanma kararının Türkiye'de de tanınmasına karar verdi.

Hadise’nin anne ve babası ikinci kez boşandı

Ünlü şarkıcı Hadise cesur sosyal medya paylaşımları ile beğeni toplamaya devam ediyor. Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun bir süre gündemden düşmeyen Hadise, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hadise’nin anne ve babası ikinci kez boşandı

Hadise'nin fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.

Hadise’nin anne ve babası ikinci kez boşandı

Cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Hadise'nin fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı.

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