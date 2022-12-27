Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı

Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz iki ay önce özel bir davette yakınlaşmış, çiftin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz iki ay önce özel bir davette yakınlaşmış, çiftin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
Ayça Ayşin Turan aşk sorularına gülümseyerek suskun kalmıştı. Ama Murat Boz aralarında bir şey olmadığını söyleyince o da bu beraberliği kesin bir dille yalanlamıştı.
Ancak Ayça Ayşin Turan önceki gün Murat Boz'un jüri koltuğunda oturduğu 'O Ses' yarışmasının çekimlerine katılınca gerçek ortaya çıktı.
Ayça Ayşin Turan, jüri karşısında Murat Boz'un 'Özledim' şarkısını seslendirdi.
Murat Boz da yerinden kalkıp Turan ile düet yaptı. İkili şarkı boyunca gözlerini birbirlerinden ayırmadı.
TANIMA SÜRECİNDELER
Murat Boz sahnede uzun uzun sarıldığı Ayça Ayşin Turan'ı bırakmak istemedi. Çekim bittiğinde Murat Boz, Turan'ı arabasına kadar götürdü.
Çiftin bir süredir birlikte olduğu, birbirlerini tanıma süreci geçirdikleri için ilişkiyi yalanladıkları söyleniyor.