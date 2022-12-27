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Haberler Magazin Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı

Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ile şarkıcı Murat Boz geçtiğimiz günlerde bir davette yakınlaşmış ve haklarında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. İkili, peş peşe yaptığı açıklamalarda konuşulanları yalanlamıştı. Ayça Ayşin Turan, önceki gün Murat Boz'un jüri üyesi olduğu 'O Ses' yarışmasının çekimlerine katıldı. Gerçekler ortaya çıktı.

27.12.2022, 14:46 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022, 14:46

Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz iki ay önce özel bir davette yakınlaşmış, çiftin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı

Ayça Ayşin Turan aşk sorularına gülümseyerek suskun kalmıştı. Ama Murat Boz aralarında bir şey olmadığını söyleyince o da bu beraberliği kesin bir dille yalanlamıştı.

Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı

Ancak Ayça Ayşin Turan önceki gün Murat Boz'un jüri koltuğunda oturduğu 'O Ses' yarışmasının çekimlerine katılınca gerçek ortaya çıktı.

Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı

Ayça Ayşin Turan, jüri karşısında Murat Boz'un 'Özledim' şarkısını seslendirdi.

Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı

Murat Boz da yerinden kalkıp Turan ile düet yaptı. İkili şarkı boyunca gözlerini birbirlerinden ayırmadı.

Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı

TANIMA SÜRECİNDELER

Murat Boz sahnede uzun uzun sarıldığı Ayça Ayşin Turan'ı bırakmak istemedi. Çekim bittiğinde Murat Boz, Turan'ı arabasına kadar götürdü.

Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı

Çiftin bir süredir birlikte olduğu, birbirlerini tanıma süreci geçirdikleri için ilişkiyi yalanladıkları söyleniyor.

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