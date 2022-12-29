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Haberler Magazin Yeni yıl öncesi bakım! Hande Erçel güzelliği için kesenin ağzını açtı

Yeni yıl öncesi bakım! Hande Erçel güzelliği için kesenin ağzını açtı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, güzelliğiyle dikkat çeken oyuncular arasında yer alırken, estetik haberleriyle de sıkça gündeme geliyor. Bu haberlerden rahatsız olan Hande Erçel, yeni yıla sayılı günler kala güzelliğine güzellik katmak için bakıma girdi. Bu bakım Erçel'e bir hayli pahalıya patladı.

29.12.2022, 10:55 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022, 11:02

Hande Erçel, yaklaşan yeni yıl öncesi bakıma girdi. Dört ayrı güzellik işlemi yaptıran 29 yaşındaki Hande Erçel, 75 bin TL'lik bakım sayesinde 2023'e yenilenmiş girecek.

Yeni yıl öncesi bakım! Hande Erçel güzelliği için kesenin ağzını açtı

YENİ YILA YENİ HANDE

Takvim'in haberine göre; Şişli'deki bir merkeze giden Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde PB serum, kristal dolgu, Jawline dolgusu ve Paris ışıltısı adı verilen dört ayrı yönteme başvurdu.

Yeni yıl öncesi bakım! Hande Erçel güzelliği için kesenin ağzını açtı

Bu işlemler ve cilt bakımı gibi ekstra işlemler için yaklaşık 75 bin TL harcayan güzel oyuncu, böylece yeni yıla da yenilenmiş girecek.

Yeni yıl öncesi bakım! Hande Erçel güzelliği için kesenin ağzını açtı

İŞTE AMELİYATSIZ OPERASYONLARI

Jawline dolgusuyla çene hattının daha hacimli ve keskin olması sağlanır.

Yeni yıl öncesi bakım! Hande Erçel güzelliği için kesenin ağzını açtı

Paris ışıltısıyla cildiniz daha sağlıklı ve parlak bir görünüm alır.

Yeni yıl öncesi bakım! Hande Erçel güzelliği için kesenin ağzını açtı

Kristal dolgu, elmacık kemiklerini ve çene ile çene hattını belirginleştirir.

Yeni yıl öncesi bakım! Hande Erçel güzelliği için kesenin ağzını açtı

PB serum, yüz inceltmede kullanılan ameliyatsız estetik uygulamasıdır.

Yeni yıl öncesi bakım! Hande Erçel güzelliği için kesenin ağzını açtı

Hande Erçel, hakkında çıkan estetik haberlerini ısrarla reddediyor.

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