Aleyna Tilki Justin Bieber'a 'çingen' dedi! Başına bela oldu

Fenomen Enes Batur'un Youtube platformunda yaptığı 'Tatsız Gerçekler' adli programa konuk olan Aleyna Tilki, söyledikleriyle yine vatandaşların tepkisini çekti.
Fenomen Enes Batur'un Youtube platformunda yaptığı 'Tatsız Gerçekler' adli programa konuk olan Aleyna Tilki, söyledikleriyle yine vatandaşların tepkisini çekti.
'ÇİNGEN' DEDİ ŞİKAYET EDİLDİ
Programda sohbet eden ikiliden ünlü fenomen Enes Batur'un kendisine 'Sana yürüyen bir ünlü oldu mu' sorusunu yöneltmesi sonucu Tilki'den ilginç bir cevap geldi.
Aleyna Tilki, Los Angeles'ta bir otelin kafesinde oturduğu esnada dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldadığını anlatıp "Yanıma biri geldi, ayakkabıları güzeldi ama çocuk çingen yani" diyerek şarkıcıyı tanımadığını söyledi.
"ALEYNA TİLKİ ÖZÜR DİLESİN"
Sabah Gazetesi'nden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; Manisa'da yaşayan Yılmaz U., programı izledikten sonra şarkıcı Aleyna Tilki'nin çingene vatandaşlara yönelik küçümseyici konuştuğu iddiasıyla Cimer'e başvurdu. Genç şarkıcı hakkında şikayette bulunan Yılmaz U., Tilki'nin konuk olduğu programın internetten kaldırılmasını ve şarkıcının da özür dilemesini talep etti.
Genç şarkıcı hakkında şikayette bulunan Yılmaz U., Tilki'nin konuk olduğu programın internetten kaldırılmasını ve şarkıcının da özür dilemesini talep etti.
SAVCILIKTAN ŞARKICIYA 'ÇİNGEN' SORUŞTURMASI
Genç şarkıcı hakkında Cimer'e yapılan şikayet sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Savcılık, şüpheli Aleyna Tilki'nin yer aldığı programı bilirkişiye göndererek deşifresini istedi. Şarkıcı hakkındaki soruşturma hızla devam ederken, dava açılıp açılmayacağı da merak konusu.
"AMACIM KALP KIRMAK DEĞİLDİ"
Geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan kullanıcıların Tilki'ye 'Çingen' sözü nedeniyle tepki göstermesi üzerine Tilki açıklama yapmıştı.
Tilki, "Amacım kalp kırmak değildi. Sadece 'çingene' kelimesi bana salaş bir tarz olduğunu çağrıştırdığı için kullandım ama ben her zaman salaşlığı severim, yargı olarak söylemedim. Tüm Romanlara sonsuz saygı, sevgi ve içtenliğimi gönderiyorum. Sizi çok seviyorum. Gelin, dans edelim. Mahallenize gelmek istiyorum" demişti.