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Haberler Magazin Aleyna Tilki Justin Bieber'a 'çingen' dedi! Başına bela oldu

Aleyna Tilki Justin Bieber'a 'çingen' dedi! Başına bela oldu

Enes Batur'un YouTube kanalına konuk olan Aleyna Tilki, Justin Bieber hakkındaki iddiasıyla bir hayli şaşırtmıştı. Ünlü isim, Justin Bieber'ın kendisine ilgi gösterdiğini, "Los Angeles'ta bir otelde karşılaştık ama çocuk çingen yani" ifadelerini kullanarak anlatmıştı. 'Çingen' sözü Tilki'nin başına dert açtı. Bir vatandaş, programı izledikten sonra Tilki'nin çingenelere yönelik küçümseyici konuştuğu iddiasıyla Cimer'e başvurdu.

30.12.2022, 10:34 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022, 11:04

Fenomen Enes Batur'un Youtube platformunda yaptığı 'Tatsız Gerçekler' adli programa konuk olan Aleyna Tilki, söyledikleriyle yine vatandaşların tepkisini çekti.

Aleyna Tilki Justin Bieber’a ’çingen’ dedi davalık oldu

'ÇİNGEN' DEDİ ŞİKAYET EDİLDİ

Programda sohbet eden ikiliden ünlü fenomen Enes Batur'un kendisine 'Sana yürüyen bir ünlü oldu mu' sorusunu yöneltmesi sonucu Tilki'den ilginç bir cevap geldi.

Aleyna Tilki Justin Bieber’a ’çingen’ dedi davalık oldu

Aleyna Tilki, Los Angeles'ta bir otelin kafesinde oturduğu esnada dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldadığını anlatıp "Yanıma biri geldi, ayakkabıları güzeldi ama çocuk çingen yani" diyerek şarkıcıyı tanımadığını söyledi.

Aleyna Tilki Justin Bieber’a ’çingen’ dedi davalık oldu

"ALEYNA TİLKİ ÖZÜR DİLESİN"

Sabah Gazetesi'nden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; Manisa'da yaşayan Yılmaz U., programı izledikten sonra şarkıcı Aleyna Tilki'nin çingene vatandaşlara yönelik küçümseyici konuştuğu iddiasıyla Cimer'e başvurdu. Genç şarkıcı hakkında şikayette bulunan Yılmaz U., Tilki'nin konuk olduğu programın internetten kaldırılmasını ve şarkıcının da özür dilemesini talep etti.

Aleyna Tilki Justin Bieber’a ’çingen’ dedi davalık oldu

Genç şarkıcı hakkında şikayette bulunan Yılmaz U., Tilki'nin konuk olduğu programın internetten kaldırılmasını ve şarkıcının da özür dilemesini talep etti.

Aleyna Tilki Justin Bieber’a ’çingen’ dedi davalık oldu

SAVCILIKTAN ŞARKICIYA 'ÇİNGEN' SORUŞTURMASI

Genç şarkıcı hakkında Cimer'e yapılan şikayet sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Aleyna Tilki Justin Bieber’a ’çingen’ dedi davalık oldu

Savcılık, şüpheli Aleyna Tilki'nin yer aldığı programı bilirkişiye göndererek deşifresini istedi. Şarkıcı hakkındaki soruşturma hızla devam ederken, dava açılıp açılmayacağı da merak konusu.

Aleyna Tilki Justin Bieber’a ’çingen’ dedi davalık oldu

"AMACIM KALP KIRMAK DEĞİLDİ"

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan kullanıcıların Tilki'ye 'Çingen' sözü nedeniyle tepki göstermesi üzerine Tilki açıklama yapmıştı.

Aleyna Tilki Justin Bieber’a ’çingen’ dedi davalık oldu

Tilki, "Amacım kalp kırmak değildi. Sadece 'çingene' kelimesi bana salaş bir tarz olduğunu çağrıştırdığı için kullandım ama ben her zaman salaşlığı severim, yargı olarak söylemedim. Tüm Romanlara sonsuz saygı, sevgi ve içtenliğimi gönderiyorum. Sizi çok seviyorum. Gelin, dans edelim. Mahallenize gelmek istiyorum" demişti.

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