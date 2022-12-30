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Haberler Magazin Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu ayrıldı mı?

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu ayrıldı mı?

Dört yıldır birlikte olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ilişkilerinin sona erdiği ve Mert Yazıcıoğlu'nun rol aldığı dizideki partneri Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı iddia edildi. İşte konuya ilişkin detaylar...

30.12.2022, 11:36 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022, 11:37

2018 yılından beri birliktelik yaşayan ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrıldığı iddia edildi.

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu ayrıldı mı?

Afra Saraçoğlu'nun 'Yalı Çapkını' dizisinde başrol oynadığı Mert Ramazan Demir ile olan samimi görüntüleri bir süre sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini almıştı.

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu ayrıldı mı?

Özellikle; Mert Ramazan Demir'in bir partide Afra Saraçoğlu ile yakınlaştığı iddiaları hem sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu hem de Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka'yı küplere bindirdiği yazılmıştı.

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu ayrıldı mı?

Kubilay Aka'nın, Mert Ramazan Demir ile kavga ettiği ve "Herkes hareketlerine dikkat edecek" uyarısında bulunduğu konuşulmuştu.

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu ayrıldı mı?

Mert Yazıcıoğlu'nun yaşanan bu olayların ardından Afra Saraçoğlu ile tartışma yaşadığı ve ilişkisini bitirdiği yazıldı.

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu ayrıldı mı?

Bugün ise Mert Yazıcıoğlu'nun 'Darmaduman' dizisindeki partneri Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

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