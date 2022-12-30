Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu ayrıldı mı?

2018 yılından beri birliktelik yaşayan ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrıldığı iddia edildi.
2018 yılından beri birliktelik yaşayan ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrıldığı iddia edildi.
Afra Saraçoğlu'nun 'Yalı Çapkını' dizisinde başrol oynadığı Mert Ramazan Demir ile olan samimi görüntüleri bir süre sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini almıştı.
Özellikle; Mert Ramazan Demir'in bir partide Afra Saraçoğlu ile yakınlaştığı iddiaları hem sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu hem de Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka'yı küplere bindirdiği yazılmıştı.
Kubilay Aka'nın, Mert Ramazan Demir ile kavga ettiği ve "Herkes hareketlerine dikkat edecek" uyarısında bulunduğu konuşulmuştu.
Mert Yazıcıoğlu'nun yaşanan bu olayların ardından Afra Saraçoğlu ile tartışma yaşadığı ve ilişkisini bitirdiği yazıldı.
Bugün ise Mert Yazıcıoğlu'nun 'Darmaduman' dizisindeki partneri Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.