Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Leyla Tanlar ve Burak Dakak aşklarını ilan etti

Güzel Günler dizisinde 'Selma' ve 'Mihran' karakterlerini canlandıran Leyla Tanlar ile Burak Dakak'ın dizi aşkı da gerçek oldu.
Güzel Günler dizisinde 'Selma' ve 'Mihran' karakterlerini canlandıran Leyla Tanlar ile Burak Dakak'ın dizi aşkı da gerçek oldu.
'Güzel Günler' dizisinde aşk yaşayan bir çifti canlandıran Leyla Tanlar ile Burak Dakak'ın arkadaşlığı aşka dönüştü.
'MUTLU YILLAR'
Leyla Tanlar ile Burak Dakak, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, aşklarını ilan etti.
Burak Dakak, sevgilisiyle verdiği bu pozu, "Mutlu yıllar" notu ve kırmızı kalp emojisi ile paylaştı.
Leyla Tanlar da Dakak ile bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
Çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.