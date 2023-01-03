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Haberler Magazin Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Leyla Tanlar ve Burak Dakak aşklarını ilan etti

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Leyla Tanlar ve Burak Dakak aşklarını ilan etti

'Güzel Günler' dizisinde iki aşığı canlandıran Leyla Tanlar ile Burak Dakak'ın arkadaşlıkları gerçek hayatta da aşka dönüştü. İkili sosyal medya hesaplarından birlikteliklerini ilan etti.

03.01.2023, 15:43 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023, 15:44

Güzel Günler dizisinde 'Selma' ve 'Mihran' karakterlerini canlandıran Leyla Tanlar ile Burak Dakak'ın dizi aşkı da gerçek oldu.

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Leyla Tanlar ve Burak Dakak aşklarını ilan etti

'Güzel Günler' dizisinde aşk yaşayan bir çifti canlandıran Leyla Tanlar ile Burak Dakak'ın arkadaşlığı aşka dönüştü.

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Leyla Tanlar ve Burak Dakak aşklarını ilan etti

'MUTLU YILLAR'

Leyla Tanlar ile Burak Dakak, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, aşklarını ilan etti.

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Leyla Tanlar ve Burak Dakak aşklarını ilan etti

Burak Dakak, sevgilisiyle verdiği bu pozu, "Mutlu yıllar" notu ve kırmızı kalp emojisi ile paylaştı.

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Leyla Tanlar ve Burak Dakak aşklarını ilan etti

Leyla Tanlar da Dakak ile bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Leyla Tanlar ve Burak Dakak aşklarını ilan etti

Çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

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