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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses o fotoğrafı gerçek sandı! Sosyal medyanın diline düştü

İbrahim Tatlıses o fotoğrafı gerçek sandı! Sosyal medyanın diline düştü

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, şarkıcı Dua Lipa'nın sırtına photoshop ile yerleştirilen kendi fotoğrafını gerçek dövme sandı ve sosyal medya hesabından "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" notuyla paylaştı. Tatlıses, bu paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü.

03.01.2023, 12:06 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023, 12:40

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya ait photoshoplu bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

İbrahim Tatlıses o fotoğrafı gerçek sandı! Sosyal medyanın diline düştü

3 Grammy Ödülü sahibi olan İngiliz şarkıcının fotoğrafına, "Allah cezanı verecek" sözleri ile İbrahim Tatlısesdövmesi yapıldı.

İbrahim Tatlıses o fotoğrafı gerçek sandı! Sosyal medyanın diline düştü

Bunu gören Tatlıses, photoshop uygulanarak yapılan dövmeyi gerçek sandı ve Lipa'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

İbrahim Tatlıses o fotoğrafı gerçek sandı! Sosyal medyanın diline düştü

İbrahim Tatlıses, paylaşımına, "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" ifadelerini not düştü.

İbrahim Tatlıses o fotoğrafı gerçek sandı! Sosyal medyanın diline düştü

Tatlıses, kısa süre sonra paylaşımını silse de takipçilerinin diline düşmekten kurtulamadı. Fotoğrafın photoshop uygulanarak yapıldığını öğrenen İbrahim Tatlıses, konuyla alakalı Twitter hesabından açıklama yaptı.

İbrahim Tatlıses o fotoğrafı gerçek sandı! Sosyal medyanın diline düştü

İbrahim Tatlıses şu ifadeleri kullandı, "Ben Ajda Pekkan bilirim, Hadise bilirim" diyen Tatlıses, "Vaktim mi var da Dua Lipa'yı bileyim, takip edeyim?

İbrahim Tatlıses o fotoğrafı gerçek sandı! Sosyal medyanın diline düştü

Meğer başka bir kıza yapmışlar, bunu gönderdiler. Ben de teşekkür ettim, paylaştım. Niyetim kötü değildi" şeklinde konuştu.

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