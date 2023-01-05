Berdan Mardini Survivor’a hazır!

Acun Ilıcalı, bu seneki Survivor'ın çok farklı olacağını söyleyip kadroları açıklamıştı.
Acun Ilıcalı, bu seneki Survivor'ın çok farklı olacağını söyleyip kadroları açıklamıştı.
En çok konuşulan isimlerden biri, şarkıcı Berdan Mardini olmuştu.
Taytla yaptığı sporla günlerce konuşulan Berdan Mardini, Survivor için hazır. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcıdan yeni fotoğraflar geldi.
Berdan Mardini, bu kez de tarzıyla olay yarattı. Mardini'nin Survivor'a gidiş için yaptığı tarza yorum yağdı.
Bir fotoğraf paylaşan Berdan Mardini şu notu düştü, "Survivor'a gidiyorum. Dönünce görüşürüz inşallah. Hazırlıklar tamamlandı."
İşte o paylaşım...