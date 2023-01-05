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Haberler Magazin Berdan Mardini Survivor'a hazır!

Berdan Mardini Survivor'a hazır!

Survivor 2023'ün açıklanan ilk yarışmacısı Berdan Mardini, adaya gitmek için gün sayıyor. Ünlü türkücü, sosyal medya hesabından ardı ardına veda paylaşımları yaptı. Mardini'nin takipçileri o paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

05.01.2023, 11:25 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023, 11:26

Acun Ilıcalı, bu seneki Survivor'ın çok farklı olacağını söyleyip kadroları açıklamıştı.

Berdan Mardini Survivor’a hazır!

En çok konuşulan isimlerden biri, şarkıcı Berdan Mardini olmuştu.

Berdan Mardini Survivor’a hazır!

Taytla yaptığı sporla günlerce konuşulan Berdan Mardini, Survivor için hazır. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcıdan yeni fotoğraflar geldi.

Berdan Mardini Survivor’a hazır!

Berdan Mardini, bu kez de tarzıyla olay yarattı. Mardini'nin Survivor'a gidiş için yaptığı tarza yorum yağdı.

Berdan Mardini Survivor’a hazır!

Bir fotoğraf paylaşan Berdan Mardini şu notu düştü, "Survivor'a gidiyorum. Dönünce görüşürüz inşallah. Hazırlıklar tamamlandı."

Berdan Mardini Survivor’a hazır!

İşte o paylaşım...

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