Umreye giden Yaşar İpek paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Biz seninle aynı dönemin çocuklarıyız, biliyorsun bana yüz yüzeyken hiç "abla" dememiştin, sadece Seren büyüktür senden ve benden. Kutsal toprakların keyfini çıkar, ibadetlerini yap, telefondan uzak durabildiğin kadar uzak dur, çok iyi gelecek ruhuna... Editörümüz Emre, engellemişti bizi, haber nedeniyle engeli kaldırmış dedi, buna da sevindim.Son olarak ben 40'ı geçtiğim için artık evlenirsem de şarkılı türkülü düğün yapmam, yemekli kaliteli bir nikah yaparım, ama tabii ki başımın üzerinde yerin var, duan kabul olursa misafirimsin Allah'ın izniyle. Seyhan'