Umreye giden Yaşar İpek paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Seren Serengil'in ayrıldığı eşi Yaşar İpek, yeni yıla umrede girdi. Yaşar İpek, sosyal medya hesabından paylaşım da yaptı.
Seren Serengil'in ayrıldığı eşi Yaşar İpek, yeni yıla umrede girdi. Yaşar İpek, sosyal medya hesabından paylaşım da yaptı.
Yaşar İpek'in yaptırdığı çene estetiği (jawline) umreden paylaştığı fotoğraflarla da kanıtlandı.
UMRE MESAJI
Yaşar İpek, "Sen darda, zorda olan her kuluna yardım et Ya Rabbi. Senden Sana sığınırız.
Sen bağışlayanların en güzelisin. Bağışlamak yalnızca Sana aittir. Ya Rahman Ya Rahim Ya Gaffur Ya Şafi. Elhamdülillahirrabbilalemin" notu ile paylaşmayı ihmal etmedi.
"BAKIMLI OLMAYI SEVİYORUM"
Yaşar İpek'in umre pozundan ziyade yaptırdığı çene estetiği dikkat çekti. Sosyal medyada temizmagazin'in haberine yanıt veren Yaşar, "Kabe'den selam bakımlı olmayı seviyorum yaş 40'ı geçti sevenlerime güzel gözükme isteğim sahne önünde olan biri için normal değil mi? Senin için hayırlı kısmet diledim evlen de iki şarkı şöyleyim bende ablammmm benim" diyerek estetik iddialarını da onayladı.
SEYHAN SOYLU'DAN YANIT GECİKMEDİ
Seyhan Soylu 'Yaşarcığım, habere baktığımda jawline'ların için editör anormal dememiş zaten, düz olarak jawline yaptırdı demiş, o nedenle parası olan herkes için estetik operasyon yaptırması son derece doğaldır.
Biz seninle aynı dönemin çocuklarıyız, biliyorsun bana yüz yüzeyken hiç "abla" dememiştin, sadece Seren büyüktür senden ve benden. Kutsal toprakların keyfini çıkar, ibadetlerini yap, telefondan uzak durabildiğin kadar uzak dur, çok iyi gelecek ruhuna... Editörümüz Emre, engellemişti bizi, haber nedeniyle engeli kaldırmış dedi, buna da sevindim.Son olarak ben 40'ı geçtiğim için artık evlenirsem de şarkılı türkülü düğün yapmam, yemekli kaliteli bir nikah yaparım, ama tabii ki başımın üzerinde yerin var, duan kabul olursa misafirimsin Allah'ın izniyle. Seyhan'
Yaşar İpek'in son hali sosyal medyada viral oldu.