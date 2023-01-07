Afra Saraçoğlu bölüm başına bakın ne kadar kazanıyor!

Başrollerini Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerle paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, son dönemin en çok konuştuğu isimleri arasında yer alıyor.