Afra Saraçoğlu bölüm başına bakın ne kadar kazanıyor!

Başrollerini Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerle paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, son dönemin en çok konuştuğu isimleri arasında yer alıyor.
Başrollerini Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerle paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, son dönemin en çok konuştuğu isimleri arasında yer alıyor.
4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini sonlandıran Afra Saraçoğlu'nun diziden ne kadar kazandığı ortaya çıktı.
Özel hayatı ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Afra Saraçoğlu'nun diziden bölüm başı aldığı öne sürülen ücret dudak uçuklattı.
BÖLÜM BAŞI 100 BİN TL
Posta'nın haberine göre; Saraçoğlu'nun, bölüm başına 100 bin TL öne sürüldü.
Oyuncunun aylık olarak ise 400 bin TL kazandığı iddia edildi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ücreti dizinin reytinglerine göre düşük bulurken, bazıları ise ütopik miktarda fazla buldu.