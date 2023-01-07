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Afra Saraçoğlu bölüm başına bakın ne kadar kazanıyor!

Geçtiğimiz günlerde dört yıldır birliktelik yaşadığı meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayıran ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, oynadığı Yalı Çapkını dizisiyle de adından oldukça bahsettiriyor. Peki Afra Saraçoğlu bölüm başına ne kadar kazanıyor? İşte Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisinden bölüm başına aldığı dudak uçuklatan kazancı...

07.01.2023, 10:18 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023, 10:18

Başrollerini Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerle paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, son dönemin en çok konuştuğu isimleri arasında yer alıyor.

Afra Saraçoğlu bölüm başına bakın ne kadar kazanıyor!

4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini sonlandıran Afra Saraçoğlu'nun diziden ne kadar kazandığı ortaya çıktı.

Afra Saraçoğlu bölüm başına bakın ne kadar kazanıyor!

Özel hayatı ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Afra Saraçoğlu'nun diziden bölüm başı aldığı öne sürülen ücret dudak uçuklattı.

Afra Saraçoğlu bölüm başına bakın ne kadar kazanıyor!

BÖLÜM BAŞI 100 BİN TL

Posta'nın haberine göre; Saraçoğlu'nun, bölüm başına 100 bin TL öne sürüldü.

Afra Saraçoğlu bölüm başına bakın ne kadar kazanıyor!

Oyuncunun aylık olarak ise 400 bin TL kazandığı iddia edildi.

Afra Saraçoğlu bölüm başına bakın ne kadar kazanıyor!

Bazı sosyal medya kullanıcıları ücreti dizinin reytinglerine göre düşük bulurken, bazıları ise ütopik miktarda fazla buldu.

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