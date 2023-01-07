Mine Tugay’dan estetik açıklaması geldi

Güzelliği ve oyunculuğu ile her zaman adından söz ettiren Mine Tugay, Yalı Çapkını konuk oyuncu olarak katıldı.
Güzelliği ve oyunculuğu ile her zaman adından söz ettiren Mine Tugay, Yalı Çapkını konuk oyuncu olarak katıldı.
Fragmanı izleyenlerin Tugay'ın son haline çok şaşırdı.
Sosyal medyada yapılan estetik yorumlarına Mine Tugay yanıt verdi.
Mine Tugay yaptığı açıklamada, "Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim.
Sevgili dostlar, ben sol gözümle ilgili 12 yıldır bir sağlık problemi yaşıyorum.
Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerinde birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor.
Bu son kertede orada oluşan bir kist sebebiyle bir ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum.
Ki onun şişliğine denk geldi bazı sahnelerim malesef.