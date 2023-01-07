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Haberler Magazin Mine Tugay'dan estetik açıklaması geldi

Mine Tugay'dan estetik açıklaması geldi

Ünlü oyuncu Mine Tugay, geçtiğimiz günlerde başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu olarak katılmış ve son hali oldukça konuşulmuştu. Mine Tugay, sosyal medyada olay yaratan değişimi üzerine açıklama yaptı.

07.01.2023, 09:27 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023, 09:41

Güzelliği ve oyunculuğu ile her zaman adından söz ettiren Mine Tugay, Yalı Çapkını konuk oyuncu olarak katıldı.

Mine Tugay’dan estetik açıklaması geldi

Fragmanı izleyenlerin Tugay'ın son haline çok şaşırdı.

Mine Tugay’dan estetik açıklaması geldi

Sosyal medyada yapılan estetik yorumlarına Mine Tugay yanıt verdi.

Mine Tugay’dan estetik açıklaması geldi

Mine Tugay yaptığı açıklamada, "Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim.

Mine Tugay’dan estetik açıklaması geldi

Sevgili dostlar, ben sol gözümle ilgili 12 yıldır bir sağlık problemi yaşıyorum.

Mine Tugay’dan estetik açıklaması geldi

Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerinde birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor.

Mine Tugay’dan estetik açıklaması geldi

Bu son kertede orada oluşan bir kist sebebiyle bir ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum.

Mine Tugay’dan estetik açıklaması geldi

Ki onun şişliğine denk geldi bazı sahnelerim malesef.

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