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Haberler Magazin Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Buse Terim'in yüzü bakın nasıl değişmiş

Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Buse Terim'in yüzü bakın nasıl değişmiş

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, bir dönem aldığı kilolarla sosyal medyanın gündemine oturmuş ve olumsuz yorumlara maruz kalmıştı. Kısa sürede verdiği kilolarla da oldukça konuşulan Buse Terim şimdi ise yüzündeki değişim ile dikkat çekti. Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı, takipçileri o detayı hemen fark etti. İşte Buse Terim'in yüzündeki değişim...

07.01.2023, 16:45 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023, 17:02

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yerini alıyor.

Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Buse Terim’in yüzü bakın nasıl değişmiş

Tercih ettiği farklı tarzdaki kıyafet ve ayakkabıları ile sıkça adından söz ettiren Buse Terim, son paylaşımı ile gündeme geldi.

Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Buse Terim’in yüzü bakın nasıl değişmiş

Estetik yaptırdığı gözlenen Terim'in gözlerindeki ve burnundaki değişim sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Buse Terim’in yüzü bakın nasıl değişmiş

Yıllar içindeki büyük değişim geçiren Terim, kısa sürede en çok konuşulan isimlerden oldu.

Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Buse Terim’in yüzü bakın nasıl değişmiş

İşte Buse Terim'in yaptığı paylaşım...

Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Buse Terim’in yüzü bakın nasıl değişmiş

Ve işte Buse Terim'in değişimi!

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