Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Buse Terim’in yüzü bakın nasıl değişmiş

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yerini alıyor.
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yerini alıyor.
Tercih ettiği farklı tarzdaki kıyafet ve ayakkabıları ile sıkça adından söz ettiren Buse Terim, son paylaşımı ile gündeme geldi.
Estetik yaptırdığı gözlenen Terim'in gözlerindeki ve burnundaki değişim sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
Yıllar içindeki büyük değişim geçiren Terim, kısa sürede en çok konuşulan isimlerden oldu.
İşte Buse Terim'in yaptığı paylaşım...
Ve işte Buse Terim'in değişimi!