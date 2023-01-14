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Haberler Magazin Selen Görgüzel'e Merve Boluğur'dan zehir zemberek sözler

Selen Görgüzel'e Merve Boluğur'dan zehir zemberek sözler

Şarkıcı Selen Görgüzel katıldığı bir magazin programında, Merve Boluğur için "Merve okuyamadığı halde şarkı söylüyor. Çok güzel ve yetenekli bir kadın bunu niye kendine yapıyor? Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım" açıklamasında bulundu. Bu sözlerin üzerine Merve Boluğur'dan cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabından zehir zemberek sözler sarf eden Boluğur, Selen Görgüzel'e "Onun bunun karısı olarak gündemdesin" dedi.

14.01.2023, 13:35 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023, 13:47

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, konuk olduğu bir magazin programında Merve Boluğur hakkında "Merve hoş ve iyi bir oyuncu. Hakkını vermem gereken yerde veriyorum. Bu kızcağız sürekli sosyal medyadan okuyamadığı halde şarkı paylaşıyor.

Selen Görgüzel’e Merve Boluğur’dan zehir zemberek sözler

Merve artık eskisi kadar sektörde rağbet görmüyor. Proje teklifi de almıyor. Bu yüzden de müzik sektöründe var olmaya çalışıyor. Yaptığı evlilikte müzik sektöründe biriyleydi. Müzikten yürümek istedi çünkü belli ki oyunculuktan bir şey gelmeyecek. Yeni Bihter projesinde Merve Boluğur oynasaydı tutar mıydı?

Selen Görgüzel’e Merve Boluğur’dan zehir zemberek sözler

O halkın takdiri... Merve'yi tanımadığım için ne seviyorum ne de sevmiyorum. Çok güzel ve yetenekli bir kadın bunu niye kendine yapıyor. Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım. Bu kadar önemli projelerde yer aldıktan sonra kendine neden bunu yapıyorsun ki? Psikolojin bozuksa git bir tedavi ol.

Selen Görgüzel’e Merve Boluğur’dan zehir zemberek sözler

Eğer annesi evliliğine çok müdahil olduysa Merve Hanım'ın şu anki psikolojisinin sebebi anlaşılıyor. Bazı şeyleri aile tetikler. Bir insan ailesi tarafından tam anlamıyla sevgi, ilgi, şefkat ve korunma hissederse kendini bu hale sokmaz" dedi.

Selen Görgüzel’e Merve Boluğur’dan zehir zemberek sözler

"ONUN BUNUN KARISI OLARAK GÜNDEMDESİN"

Merve Boluğur, sosyal medya hesabından Selen Görgüzel'e cevap verdi. Boluğur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Selen Görgüzel’e Merve Boluğur’dan zehir zemberek sözler

"Ablacığım benim gibi güzel değilsin, sesin asıl senin yok. Onun bunun karısı olarak gündemdesin. Ben tırnaklarımla kariyer yaptım bir de dedikodu yaparak ve beni kıskanarak daha da bozuk psikolojini sergiliyorsun.

Selen Görgüzel’e Merve Boluğur’dan zehir zemberek sözler

Ne olur benimle ilgili konuşmayın susun ya. Ben bu sektörden daha kimseye laf atmadım. Ama benim adımı ağzına alma ya. Çok sıkıldım sizin gibi varlıklardan ya. Magazin programlarından rica ediyorum hiç konuşulmak istemiyorum. Ben kendi halimde takılan bir insanım."

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