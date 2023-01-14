Selen Görgüzel’e Merve Boluğur’dan zehir zemberek sözler

O halkın takdiri... Merve'yi tanımadığım için ne seviyorum ne de sevmiyorum. Çok güzel ve yetenekli bir kadın bunu niye kendine yapıyor. Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım. Bu kadar önemli projelerde yer aldıktan sonra kendine neden bunu yapıyorsun ki? Psikolojin bozuksa git bir tedavi ol.