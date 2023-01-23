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Haberler Magazin Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor'da ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor'da ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı

Kıyasıya mücadele ile geçen Survivor 2023'te beklenmedik bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı ünlüler takımından iki kişinin yarışmadan ayrıldığını açıkladı. İşte Survivor 2023'te ünlüler takımından adaya veda eden iki isim...

23.01.2023, 10:39 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023, 10:40

Survivor'ın ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. İlk oyunu Ünlüler takımı kazandı. Daha sonra erkek yarışmacılar parkura çıktı.

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor’da ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu son tura kaldı. Son turu Gönüllüler kazandı.

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor’da ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı

Acun Ilıcalı, "Gönüllüler çok iyi başladı, Ünlüler bugün tam anlamıyla 'biz buradayız' dediler ama onlar açısından üzücü bir şekilde tekrar Ünlülerin konseyinde birlikteyiz. Açıklayacağım bazı konular var" dedi.

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor’da ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı

Survivor 2023'te geçtiğimiz salı günü konseyde yapılan oylamada Ümit Erdim'in veda etmesinin ardından iki isim daha yarışmadan ayrıldı.

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor’da ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı

Bir süredir oyunlarda neden yer almadığı merak konusu olan Berdan Mardini'nin sağlık sorunları nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceği açıklandı. Acun Ilıcalı, yarışmacıya devam etmek isteyip istemediğinin sorulduğunu ve Berdan Mardini'nin gitmek istediğini söyledi.

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor’da ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı

Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı, " Bu sene çok zor geçeceğini söylediğimiz Survivor ile ilgili zorluğu tam olarak hissettiğimiz ilk haberi veriyorum.

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor’da ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı

Bizim için yarışmacıların sağlığı çok önemli. Berdan Mardini bugün itibarıyla Survivor'a devam edemeyecek. Berdan Mardini, Survivor'a veda etmiş durumda. Maalesef bir yarışmacımız daha devam etme şansının olmadığını bize iletti.

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor’da ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı

Bu şartlarda zorlanıyor dediğimiz isimlerden birini açıklamak durumundayım. O da sevgili Seçkin. Önümüzdeki hafta son yedekler dahil olacak Survivor'a.

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor’da ünlüler takımından iki isim yarışmadan ayrıldı

Seçkin Piriler ise Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı. Piriler, ada şartlarının kendisini çok zorladığını ve devam etmek istemediğini açıkladı. Bunun üzerine Piriler eleme gecesinde oy kullanamadı ve kendisine de oy atılamadı.

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