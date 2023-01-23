Servetine servet katacak! Sibel Can’ın kazancı duyanları şoke etti

Sahnelerin dev ismi Sibel Can, 2023'te de konserden konsere koşacak.
Sahnelerin dev ismi Sibel Can, 2023'te de konserden konsere koşacak.
Türkiye'nin tartışmasız en büyük seslerinden olan ve her konseri dolup taşan 52 yaşındaki yıldız, ilk olarak Antalya'daki bir otelle Haziran ve Eylül ayları arasında olmak üzere 11 konserlik anlaşmaya imza attı.
Takvim'in haberine göre; Sibel Can, iddialara göre her sahnesi için 2 milyon TL'ye anlaştı ve otelle anlaşması sayesinde 22 milyon TL'yi garantiledi.
Gurbetçilerin de her konserinde izdiham yarattığı Sibel Can, yılın ilk Avrupa turnesine de startı veriyor.
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Ünlü sanatçı; 6 Mayıs Berlin ve Offenbach, 13 Mayıs Wien, 27 Mayıs Bochum, 28 Mayıs Köln, 29 Mayıs Stuttgart, 2 Haziran Zurich ve 4 Haziran'da da Londra'da en güzel konser salonlarında sahnedeki yerini alacak.
Sibel Can, şimdiden hazırlıklarına başladığı Avrupa turnesinde de konuşulanlara göre toplam 1.6 milyon dolar yani yaklaşık 30 milyon TL'yi cebine koyacak.
Sibel Can, böylece daha yeni yılın ilk ayı bitmeden yaklaşık 52 milyon TL kazanmayı garantilemiş oldu.