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Haberler Magazin Servetine servet katacak! Sibel Can'ın kazancı duyanları şoke etti

Servetine servet katacak! Sibel Can'ın kazancı duyanları şoke etti

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın bu yılki konser rotası oluşturuldu. Konser programı epey yoğun olacak olan ünlü şarkıcı, adeta servetine servet katacak. Yurt dışında gurbetçilerle de buluşacak olan ve şimdiden hazırlıklara başlayan Sibel Can'ın milyonluk kazancı duyanları şoke etti.

23.01.2023, 16:01 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023, 16:25

Sahnelerin dev ismi Sibel Can, 2023'te de konserden konsere koşacak.

Servetine servet katacak! Sibel Can’ın kazancı duyanları şoke etti

Türkiye'nin tartışmasız en büyük seslerinden olan ve her konseri dolup taşan 52 yaşındaki yıldız, ilk olarak Antalya'daki bir otelle Haziran ve Eylül ayları arasında olmak üzere 11 konserlik anlaşmaya imza attı.

Servetine servet katacak! Sibel Can’ın kazancı duyanları şoke etti

Takvim'in haberine göre; Sibel Can, iddialara göre her sahnesi için 2 milyon TL'ye anlaştı ve otelle anlaşması sayesinde 22 milyon TL'yi garantiledi.

Servetine servet katacak! Sibel Can’ın kazancı duyanları şoke etti

Gurbetçilerin de her konserinde izdiham yarattığı Sibel Can, yılın ilk Avrupa turnesine de startı veriyor.

Servetine servet katacak! Sibel Can’ın kazancı duyanları şoke etti

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Ünlü sanatçı; 6 Mayıs Berlin ve Offenbach, 13 Mayıs Wien, 27 Mayıs Bochum, 28 Mayıs Köln, 29 Mayıs Stuttgart, 2 Haziran Zurich ve 4 Haziran'da da Londra'da en güzel konser salonlarında sahnedeki yerini alacak.

Servetine servet katacak! Sibel Can’ın kazancı duyanları şoke etti

Sibel Can, şimdiden hazırlıklarına başladığı Avrupa turnesinde de konuşulanlara göre toplam 1.6 milyon dolar yani yaklaşık 30 milyon TL'yi cebine koyacak.

Servetine servet katacak! Sibel Can’ın kazancı duyanları şoke etti

Sibel Can, böylece daha yeni yılın ilk ayı bitmeden yaklaşık 52 milyon TL kazanmayı garantilemiş oldu.

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