Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ile Tarık Emir aşk mı yaşıyor?

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şu sıralar yaptığı işlerden çok özel hayatıyla gündeme geliyor. Bu kez gündeme gelme sebebi ise yine bomba bir aşk iddiası...
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şu sıralar yaptığı işlerden çok özel hayatıyla gündeme geliyor. Bu kez gündeme gelme sebebi ise yine bomba bir aşk iddiası...
Uzun süre önce gönlünü üç çocuk babası olan İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'a kaptıran Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden sürpriz bir evlenme teklifi almıştı. Thor Saevarsson, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Dilan Çiçek Deniz'e büyük bir jest yapmıştı.
Saevarsson daha önce reklam filmi çektiği köprünün yayalara açık olduğunu sandığı için Deniz ile seyir halinde oldukları aracı birden durdurmuştu. Sevgilisini dışarı davet edip evlenme teklif etmişti. "Evet" cevabını alınca da 230 bin TL'lik yüzüğü parmağına takmıştı.
Ancak mutluluk kısa sürmüştü. Bu yaz sonu evlenme kararı alan ikili, hazırlık sürecinde kıskançlık krizi yüzünden ayrılmıştı.
Son olarak rol aldığı filmde ateşli sahneleriyle gündem olan Dilan Çiçek Deniz ve nişanlısı birbirlerini takipten çıkarak fotoğraflarını da silmişti.
Ayrılığın ardından Dilan Çiçek Deniz hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Oyuncunun sürpriz bir isimle aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Bu isim ünlü oyuncu Tarık Emir Tekin.
Beşitaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin ile Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı.
İddialara göre geçtiğimiz günlerde Çiçek'le güzel oyuncunun evinin bulunduğu Göktürk'te baş başa görüldü. 2017 yılında da adları aşk dedikodularına karışan genç oyuncular, iddiaları "Biz çok iyi arkadaşız" diye yalanlamıştı. Ancak her ikisi de ilişkilerini yeni bitiren ikilinin baş başa yemek yemesi, dedikoduları yeniden alevlendirdi.