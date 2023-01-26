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Haberler Magazin Justin Bieber'a 'çingen' deyip mahkemelik olmuştu! Aleyna Tilki için karar verildi

Justin Bieber'a 'çingen' deyip mahkemelik olmuştu! Aleyna Tilki için karar verildi

Enes Batur'un YouTube kanalına konuk olan Aleyna Tilki, Justin Bieber hakkındaki iddiasıyla bir hayli şaşırtmıştı. Ünlü isim, Justin Bieber'ın kendisine ilgi gösterdiğini, "Los Angeles'ta bir otelde karşılaştık ama çocuk çingen yani" ifadelerini kullanarak anlatmış ve bu sözler başına bela olmuştu. Bir vatandaş, programı izledikten sonra Tilki'nin çingenelere yönelik küçümseyici konuştuğu iddiasıyla Cimer'e başvurmuş ve ünlü şarkıcıya soruşturma açılmıştı. Savcılık, Aleyna Tilki için kararını verdi.

26.01.2023, 10:07 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023, 10:07

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin katıldığı bir programda Justin Bieber için söyledikleri hakkında soruşturma açılmasına sebep olmuştu.

Justin Bieber’a ’çingen’ deyip mahkemelik olmuştu! Aleyna Tilki için karar verildi

Fenomen Enes Batur'un Youtube platformunda yaptığı programa konuk olan ünlü şarkıcı, söyledikleriyle vatandaşların tepkisini çekmişti.

Justin Bieber’a ’çingen’ deyip mahkemelik olmuştu! Aleyna Tilki için karar verildi

JUSTİN BİEBER'A 'ÇİNGEN' DEDİ, ŞİKAYET EDİLDİ

Programda sohbet eden ikiliden ünlü fenomen Enes Batur'un kendisine 'Sana yürüyen bir ünlü oldu mu' sorusunu yöneltmesi sonucu Tilki'den ilginç bir cevap gelmişti:

Justin Bieber’a ’çingen’ deyip mahkemelik olmuştu! Aleyna Tilki için karar verildi

Tilki, Los Angeles'ta bir otelin kafesinde oturduğu esnada dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldadığını anlatıp "Yanıma biri geldi, ayakkabıları güzeldi ama çocuk çingen yani" diye şarkıcıyı tanımadığını söylemişti.

Justin Bieber’a ’çingen’ deyip mahkemelik olmuştu! Aleyna Tilki için karar verildi

ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİ

Yılmaz U. adlı kişi, bu açıklamaların ardından Tilki'nin Roman vatandaşlara yönelik küçümseyici konuştuğu iddiasıyla CİMER'e başvurmuş, şarkıcının da özür dilemesini istemişti.

Justin Bieber’a ’çingen’ deyip mahkemelik olmuştu! Aleyna Tilki için karar verildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan Aleyna Tilki, "Ben 'çingen' kelimesini 'rahat, salaş' anlamında söyledim. Amacım ırkçılık değildi. Çingene vatandaşlara konser vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

Justin Bieber’a ’çingen’ deyip mahkemelik olmuştu! Aleyna Tilki için karar verildi

Sabah Gazetesi'nden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; Savcılık, ünlü şarkıcı hakkındaki soruşturmaya da son noktayı koydu. Şüpheli Tilki'nin üzerine atılı 'Halkın bir kesimini oluşturan din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçunu işlediğine dair somut ve şüpheden uzak delil olmadığından takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

Justin Bieber’a ’çingen’ deyip mahkemelik olmuştu! Aleyna Tilki için karar verildi

"AMACIM KALP KIRMAK DEĞİLDİ"

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan kullanıcıların Tilki'ye 'Çingen' sözü nedeniyle tepki göstermesi üzerine Tilki açıklama yapmıştı.

Justin Bieber’a ’çingen’ deyip mahkemelik olmuştu! Aleyna Tilki için karar verildi

Tilki, "Amacım kalp kırmak değildi. Sadece 'çingene' kelimesi bana salaş bir tarz olduğunu çağrıştırdığı için kullandım ama ben her zaman salaşlığı severim, yargı olarak söylemedim. Tüm Romanlara sonsuz saygı, sevgi ve içtenliğimi gönderiyorum. Sizi çok seviyorum. Gelin, dans edelim. Mahallenize gelmek istiyorum" demişti.

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