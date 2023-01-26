Justin Bieber’a ’çingen’ deyip mahkemelik olmuştu! Aleyna Tilki için karar verildi

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin katıldığı bir programda Justin Bieber için söyledikleri hakkında soruşturma açılmasına sebep olmuştu.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin katıldığı bir programda Justin Bieber için söyledikleri hakkında soruşturma açılmasına sebep olmuştu.
Fenomen Enes Batur'un Youtube platformunda yaptığı programa konuk olan ünlü şarkıcı, söyledikleriyle vatandaşların tepkisini çekmişti.
JUSTİN BİEBER'A 'ÇİNGEN' DEDİ, ŞİKAYET EDİLDİ
Programda sohbet eden ikiliden ünlü fenomen Enes Batur'un kendisine 'Sana yürüyen bir ünlü oldu mu' sorusunu yöneltmesi sonucu Tilki'den ilginç bir cevap gelmişti:
Tilki, Los Angeles'ta bir otelin kafesinde oturduğu esnada dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldadığını anlatıp "Yanıma biri geldi, ayakkabıları güzeldi ama çocuk çingen yani" diye şarkıcıyı tanımadığını söylemişti.
ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİ
Yılmaz U. adlı kişi, bu açıklamaların ardından Tilki'nin Roman vatandaşlara yönelik küçümseyici konuştuğu iddiasıyla CİMER'e başvurmuş, şarkıcının da özür dilemesini istemişti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan Aleyna Tilki, "Ben 'çingen' kelimesini 'rahat, salaş' anlamında söyledim. Amacım ırkçılık değildi. Çingene vatandaşlara konser vermek istiyorum" şeklinde konuştu.
Sabah Gazetesi'nden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; Savcılık, ünlü şarkıcı hakkındaki soruşturmaya da son noktayı koydu. Şüpheli Tilki'nin üzerine atılı 'Halkın bir kesimini oluşturan din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçunu işlediğine dair somut ve şüpheden uzak delil olmadığından takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.
"AMACIM KALP KIRMAK DEĞİLDİ"
Geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan kullanıcıların Tilki'ye 'Çingen' sözü nedeniyle tepki göstermesi üzerine Tilki açıklama yapmıştı.
Tilki, "Amacım kalp kırmak değildi. Sadece 'çingene' kelimesi bana salaş bir tarz olduğunu çağrıştırdığı için kullandım ama ben her zaman salaşlığı severim, yargı olarak söylemedim. Tüm Romanlara sonsuz saygı, sevgi ve içtenliğimi gönderiyorum. Sizi çok seviyorum. Gelin, dans edelim. Mahallenize gelmek istiyorum" demişti.