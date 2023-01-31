Özcan Deniz ile Samar Dadgar’ın evlenmesinin sebebi...

İSTENMEYEN GELİN!

Takvim'in haberine göre; Sıkıntılı süreçlerin ardından mutluluğu İranlı modacıda bulan Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz'in karşı olmasına rağmen Dadgar ile nikah masasına oturmuştu. Deniz, bu konularla ilgili de, "Ailevi sorunlarımız aile arasında kalıyor ve kalacaktır" diyen şarkıcı, daha sonra yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile oradan ayrıldı.