Özcan Deniz ile Samar Dadgar’ın evlenmesinin sebebi...

Feyza Aktan'la 15 aylık evliliğini bitiren Özcan Deniz, gönlünü İranlı genç modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Bir süredir birlikte olan Özcan Deniz ve Samar Dadgar, geçtiğimiz günlerde hayranlarına sürpriz yaptı ve ikili evlendi.
Feyza Aktan'la 15 aylık evliliğini bitiren Özcan Deniz, gönlünü İranlı genç modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Bir süredir birlikte olan Özcan Deniz ve Samar Dadgar, geçtiğimiz günlerde hayranlarına sürpriz yaptı ve ikili evlendi.
DUBAİ'DE BALAYI YAPTILAR
Sessiz sedasız dünyaevine giren ünlü çift, Dubai'ye balayına gitti.
"İYİ DİLEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"
Yurda dönen çift, havalimanında görüntülendi. Mutlulukları yüzünden okunan ikili "Dostlarımız ve aile arasında küçük bir tören tercih ettik. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz" diye konuşmuştu.
ÜNLÜ ÇİFT BUGÜN İSTANBUL'DA DÜĞÜN YAPACAK!
Ayrıca çiftin bugün İstanbul'da düğün yapacağı konuşuluyor. Kendinen 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile nikah masasına oturan Özcan Deniz, sosyal medyada çok konuşuldu. Çiftin düğün fotoğraflarına binlerce beğeni geldi.
ÖZCAN DENİZ'İN YENİ EŞİ SAMAR DADGAR HAMİLE Mİ?
Ünlü çiftin bir anda gelen evlilik haberi herkesi şaşırtmıştı. Özcan Deniz'in, eşi ile hamile olduğu için evlendiği iddia edildi.
BU KEZ KIZ BABASI OLACAK
Bugün bir magazin programında Özcan Deniz'in ikinci kez baba olacağı ancak bu kez kız bebek dünyaya geleceği konuşuldu.
Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlenen Özcan Deniz ve Samar Dadgar, balayı için gittikleri Dubai'den yurda dönüş yaptı. Annesinin, İranlı güzeli istemediği yönündeki haberler hakkında konuşan Deniz, "Bunlar ailevi sorunlarımız" dedi.
İSTENMEYEN GELİN!
Takvim'in haberine göre; Sıkıntılı süreçlerin ardından mutluluğu İranlı modacıda bulan Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz'in karşı olmasına rağmen Dadgar ile nikah masasına oturmuştu. Deniz, bu konularla ilgili de, "Ailevi sorunlarımız aile arasında kalıyor ve kalacaktır" diyen şarkıcı, daha sonra yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile oradan ayrıldı.