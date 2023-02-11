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Haberler Magazin Demet Akalın paylaşımıyla görenleri duygulandırdı

Demet Akalın paylaşımıyla görenleri duygulandırdı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı da etkisi altına aldı. Tüm Türkiye tek yürek olurken, arama kurtarma çalışmalarına da devam ediliyor. Ülkenin dört bir yanından yardım mesajları gelirken, ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan da yeni bir paylaşım geldi. Enkaz altından çıkarılan bir çocuğun anlattıklarını paylaşan şarkıcı, görenleri duygulandırdı.

11.02.2023, 13:10 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023, 13:17

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketi Türkiye'yi yasa boğdu. Enkaz altında kalan insanlar için umutlar tükenmedi, altıncı günde güzel haberler de geliyor.

Demet Akalın paylaşımıyla görenleri duygulandırdı

Demet Akalın'ın son paylaşımı takipçilerini duygulandırdı. İşte duyanları çok etkileyen o paylaşımı…

Demet Akalın paylaşımıyla görenleri duygulandırdı

Demet Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini çok etkiledi. Akalın, olayı takipçilerine böyle aktardı…

Demet Akalın paylaşımıyla görenleri duygulandırdı

'Enkazdan sağ çıkarılan çocuk ambulansa alınıyor hemşire müdahale ediyor. Ağlayarak soruyor çocuğa söyle bakalım sana ne vereyim su mu çikolata mı istersin?

Demet Akalın paylaşımıyla görenleri duygulandırdı

Çocuk yok ben hiç acıkmadım ki… Çok güzel bir abla geldi bana yemek yedirdi su içirdi benimle hep oynadı merak etme kurtulacaksın dedi ve siz gelince gitti demiş. Melek kızım o melek…'

Demet Akalın paylaşımıyla görenleri duygulandırdı

Demet Akalın, etkileyici paylaşımına 'Rabbim sen büyüksün' notunu ekledi. Akalın'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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