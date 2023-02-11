Demet Akalın paylaşımıyla görenleri duygulandırdı

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketi Türkiye'yi yasa boğdu. Enkaz altında kalan insanlar için umutlar tükenmedi, altıncı günde güzel haberler de geliyor.
Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketi Türkiye'yi yasa boğdu. Enkaz altında kalan insanlar için umutlar tükenmedi, altıncı günde güzel haberler de geliyor.
Demet Akalın'ın son paylaşımı takipçilerini duygulandırdı. İşte duyanları çok etkileyen o paylaşımı…
Demet Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini çok etkiledi. Akalın, olayı takipçilerine böyle aktardı…
'Enkazdan sağ çıkarılan çocuk ambulansa alınıyor hemşire müdahale ediyor. Ağlayarak soruyor çocuğa söyle bakalım sana ne vereyim su mu çikolata mı istersin?
Çocuk yok ben hiç acıkmadım ki… Çok güzel bir abla geldi bana yemek yedirdi su içirdi benimle hep oynadı merak etme kurtulacaksın dedi ve siz gelince gitti demiş. Melek kızım o melek…'
Demet Akalın, etkileyici paylaşımına 'Rabbim sen büyüksün' notunu ekledi. Akalın'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.