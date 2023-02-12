Can Yaman İtalya’da yardım kampanyası başlattı

Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin meydana getirdiği yıkımlarla beraber ünlü isimler harekete geçti.
Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin meydana getirdiği yıkımlarla beraber ünlü isimler harekete geçti.
Destek olmak için çalışmalara başlayan biri de ünlü oyuncu Can Yaman, oldu. Kalbi yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türkiye'de olan Yaman, daha önce depremzedeler için 250 bin TL para yardımı yapmıştı.
İTALYA'DA KAMPANYA BAŞLATTI
Ünlü oyuncu bununla yetinmeyip İtalya'da çocuklara yardım etmek için kurduğu dernek üzerinden de depremzeler için büyük bir kampanya başlattı.
Yaman, "İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, ülkemde yaşanan felakete bir parça yardımı olabileceğini ümit ederek, bu kampanyayı hazırlamayı görev bildik.
İtalya'da kurduğumuz derneğimiz Can Yaman for Children olarak Türkiye'de bulunan Ahbap derneği ile işbirliği yapmaktayız.
Böyle bir felaketin dünyanın hiç bir yerinde çocukları bulmaması dileği ile şimdiden yardımlarınıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.