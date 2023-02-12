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Haberler Magazin Can Yaman İtalya'da yardım kampanyası başlattı

Can Yaman İtalya'da yardım kampanyası başlattı

Şimdilerde kariyerine İtalya'da devam eden ünlü oyuncu Can Yaman, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında yaşananlara duyarsız kalmadı ve depremzedeler için harekete geçti. İtalya'da yardım kampanyası başlatan Can Yaman, sosyal medya hesabından "Böyle bir felaketin dünyanın hiç bir yerinde çocukları bulmaması dileği ile şimdiden yardımlarınıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

12.02.2023, 10:51 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023, 10:51

Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin meydana getirdiği yıkımlarla beraber ünlü isimler harekete geçti.

Can Yaman İtalya’da yardım kampanyası başlattı

Destek olmak için çalışmalara başlayan biri de ünlü oyuncu Can Yaman, oldu. Kalbi yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türkiye'de olan Yaman, daha önce depremzedeler için 250 bin TL para yardımı yapmıştı.

Can Yaman İtalya’da yardım kampanyası başlattı

İTALYA'DA KAMPANYA BAŞLATTI

Ünlü oyuncu bununla yetinmeyip İtalya'da çocuklara yardım etmek için kurduğu dernek üzerinden de depremzeler için büyük bir kampanya başlattı.

Can Yaman İtalya’da yardım kampanyası başlattı

Yaman, "İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, ülkemde yaşanan felakete bir parça yardımı olabileceğini ümit ederek, bu kampanyayı hazırlamayı görev bildik.

Can Yaman İtalya’da yardım kampanyası başlattı

İtalya'da kurduğumuz derneğimiz Can Yaman for Children olarak Türkiye'de bulunan Ahbap derneği ile işbirliği yapmaktayız.

Can Yaman İtalya’da yardım kampanyası başlattı

Böyle bir felaketin dünyanın hiç bir yerinde çocukları bulmaması dileği ile şimdiden yardımlarınıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

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