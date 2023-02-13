Burcu Özberk isyan etti: Felaketi normalleştirmeyin

Tüm Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki şiddetli deprem ile sarsıldı. Asrın felaketinin ardından ülkenin dört bir yanından yardım kampanyaları sürüyor. Bu süreçte sanat camiası da tek yürek halinde çalışıyor.