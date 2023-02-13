Burcu Özberk isyan etti: Felaketi normalleştirmeyin

Tüm Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki şiddetli deprem ile sarsıldı. Asrın felaketinin ardından ülkenin dört bir yanından yardım kampanyaları sürüyor. Bu süreçte sanat camiası da tek yürek halinde çalışıyor.
Tüm Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki şiddetli deprem ile sarsıldı. Asrın felaketinin ardından ülkenin dört bir yanından yardım kampanyaları sürüyor. Bu süreçte sanat camiası da tek yürek halinde çalışıyor.
Arama-kurtarma çalışmaları tam gaz devam ederken, sosyal medyada da afet bölgesinden gelen fotoğraflar paylaşılıyor.
Fakat bazı fotoğraf ve videolara fon müziği konması rahatsızlığa yol açıyor.
Son olarak oyuncu Burcu Özberk de bu konuda isyan etti.
Instagram hesabından sitem dolu bir paylaşımda bulunan Özberk, şunları dile getirdi:
"Hemen fotoğrafların videoların altına acıklı müzikler koyarak yaşanan felaketi normalleştirmeyin.
Yıkılan evlerden çekilen fotoğrafları kolajlayıp saçmasapan paylaşmayın! Depremzedeler hâlâ aç, susuz, hasta, korkuyor. Kalacak yerleri yok."