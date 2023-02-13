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Haberler Magazin Burcu Özberk isyan etti: Felaketi normalleştirmeyin

Burcu Özberk isyan etti: Felaketi normalleştirmeyin

Kahramanmaraş merkezli olan ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından oyuncu Burcu Özberk'ten bir isyan geldi. Arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, sosyal medya aracılığıyla deprem bölgesinden gelen fotoğraf ve videoların acıklı müziklerle paylaşılması Burcu Özberk'i kızdırdı.

13.02.2023, 11:54 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023, 12:08

Tüm Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki şiddetli deprem ile sarsıldı. Asrın felaketinin ardından ülkenin dört bir yanından yardım kampanyaları sürüyor. Bu süreçte sanat camiası da tek yürek halinde çalışıyor.

Burcu Özberk isyan etti: Felaketi normalleştirmeyin

Arama-kurtarma çalışmaları tam gaz devam ederken, sosyal medyada da afet bölgesinden gelen fotoğraflar paylaşılıyor.

Burcu Özberk isyan etti: Felaketi normalleştirmeyin

Fakat bazı fotoğraf ve videolara fon müziği konması rahatsızlığa yol açıyor.

Burcu Özberk isyan etti: Felaketi normalleştirmeyin

Son olarak oyuncu Burcu Özberk de bu konuda isyan etti.

Burcu Özberk isyan etti: Felaketi normalleştirmeyin

Instagram hesabından sitem dolu bir paylaşımda bulunan Özberk, şunları dile getirdi:

Burcu Özberk isyan etti: Felaketi normalleştirmeyin

"Hemen fotoğrafların videoların altına acıklı müzikler koyarak yaşanan felaketi normalleştirmeyin.

Burcu Özberk isyan etti: Felaketi normalleştirmeyin

Yıkılan evlerden çekilen fotoğrafları kolajlayıp saçmasapan paylaşmayın! Depremzedeler hâlâ aç, susuz, hasta, korkuyor. Kalacak yerleri yok."

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