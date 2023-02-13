Survivor Aşkım’ın sevgilisine vedası yürekleri dağladı

'KALBİM SENİN EVİN SÖZ VERİYORUM'

Sevgilisinin yüzüne son kez baktığını söyleyen Aşkım Burçe "Allah der ki, kimi benden çok seversen onu senden alırım... Ve ekler 'onsuz yaşayamam' deme, seni onsuz da yaşatırım... Yarım kalmadık biz. Söz veriyorum mahşere kaldık.