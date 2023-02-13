Survivor Aşkım’ın sevgilisine vedası yürekleri dağladı

'Yüzyılın felaketi', pazartesi günü biri 7.7, diğeri 7.6 şiddetindeki iki depremle geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki depremde yaşanan binlerce can kaybı ülkemizi yasa boğdu.
'Yüzyılın felaketi', pazartesi günü biri 7.7, diğeri 7.6 şiddetindeki iki depremle geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki depremde yaşanan binlerce can kaybı ülkemizi yasa boğdu.
10 ili etkileyen depremde on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Survivor yarışması ile tanınan Aşkım Burçe Tunay da deprem felaketinde erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'yo kaybetti.
Kahreden haberi sosyal medya hesabından paylaşan Aşkım Burçe Tunay, sevgilisine şu sözlerle veda etti:
"Daha çok planımız vardı. Yapacak bir sürü şeyimiz vardı. Çok gülecektik, çok kavga edecektik.
Şimdi sesine bile hasret mi bırakacaksın beni Datlım? 'Başka bir yer varsa orada tekrar görüşürüz belki. Yoksa da, seni tanımak benim cennetimdi zaten...'"
'KALBİM SENİN EVİN SÖZ VERİYORUM'
Sevgilisinin yüzüne son kez baktığını söyleyen Aşkım Burçe "Allah der ki, kimi benden çok seversen onu senden alırım... Ve ekler 'onsuz yaşayamam' deme, seni onsuz da yaşatırım... Yarım kalmadık biz. Söz veriyorum mahşere kaldık.
Yüzünü görmeye cesaret edemedim önce. Aslında kendimi kandırma şeklimdi bu, 'yüzünü görürsem yaşamadığına inanmak' zorunda kalacaktım artık... Ama son kez bakmalıydım sana, son kez seni çok sevdiğimi söylemeliydim.
Bir yerlerden beni izlediğini biliyorum. Kalbim senin evin söz veriyorum, o eve çok iyi bakmaya çalışacağım."