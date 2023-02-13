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Haberler Magazin Survivor Aşkım'ın sevgilisine vedası yürekleri dağladı

Survivor Aşkım'ın sevgilisine vedası yürekleri dağladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ağır yıkımlara neden olan depremler nedeniyle çok sayıda can kaybı oldu. Survivor yarışması ile tanınan Aşkım Burçe Tunay'ın erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı da depremde hayatını kaybetti. Sevgilisine veda eden Aşkım Burçe Tunay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

13.02.2023, 16:14 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023, 16:16

'Yüzyılın felaketi', pazartesi günü biri 7.7, diğeri 7.6 şiddetindeki iki depremle geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki depremde yaşanan binlerce can kaybı ülkemizi yasa boğdu.

Survivor Aşkım’ın sevgilisine vedası yürekleri dağladı

10 ili etkileyen depremde on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Survivor yarışması ile tanınan Aşkım Burçe Tunay da deprem felaketinde erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'yo kaybetti.

Survivor Aşkım’ın sevgilisine vedası yürekleri dağladı

Kahreden haberi sosyal medya hesabından paylaşan Aşkım Burçe Tunay, sevgilisine şu sözlerle veda etti:

Survivor Aşkım’ın sevgilisine vedası yürekleri dağladı

"Daha çok planımız vardı. Yapacak bir sürü şeyimiz vardı. Çok gülecektik, çok kavga edecektik.

Survivor Aşkım’ın sevgilisine vedası yürekleri dağladı

Şimdi sesine bile hasret mi bırakacaksın beni Datlım? 'Başka bir yer varsa orada tekrar görüşürüz belki. Yoksa da, seni tanımak benim cennetimdi zaten...'"

Survivor Aşkım’ın sevgilisine vedası yürekleri dağladı

'KALBİM SENİN EVİN SÖZ VERİYORUM'

Sevgilisinin yüzüne son kez baktığını söyleyen Aşkım Burçe "Allah der ki, kimi benden çok seversen onu senden alırım... Ve ekler 'onsuz yaşayamam' deme, seni onsuz da yaşatırım... Yarım kalmadık biz. Söz veriyorum mahşere kaldık.

Survivor Aşkım’ın sevgilisine vedası yürekleri dağladı

Yüzünü görmeye cesaret edemedim önce. Aslında kendimi kandırma şeklimdi bu, 'yüzünü görürsem yaşamadığına inanmak' zorunda kalacaktım artık... Ama son kez bakmalıydım sana, son kez seni çok sevdiğimi söylemeliydim.

Survivor Aşkım’ın sevgilisine vedası yürekleri dağladı

Bir yerlerden beni izlediğini biliyorum. Kalbim senin evin söz veriyorum, o eve çok iyi bakmaya çalışacağım."

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