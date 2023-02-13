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Haberler Magazin Taha Duymaz'ın kardeşlerinden tepki!

Taha Duymaz'ın kardeşlerinden tepki!

Hatay'daki depremde enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz 'ın kardeşlerinden tepki geldi. Depremin 8.gününde de Taha Duymaz için arama kurtarma çalışmaları devam ederken CZN Burak enkaz önünden son durumu açıkladı. Peki Taha Duymaz yaşıyor mu, Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı, Taha Duymaz öldü mü, enkazda yaşam belirtisi var mı, Taha Duymaz enkazdan çıktı mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

13.02.2023, 17:06 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023, 17:15

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin 8. gününde enkazdan haberler gelmeye devam ediyor. Umutla beklenen isimlerden birisi de fenomen Taha Duymaz...

Taha Duymaz’ın kardeşlerinden tepki!

Depremden etkilenen illerden Hatay'da yaşayan Taha Duymaz'ın günlerdir göçük altında olduğu biliniyor.

Taha Duymaz’ın kardeşlerinden tepki!

Çektiği yemek videoları ile fenomen haline gelen ve Türkiye'ye kendini sevdiren Taha için sevenleri seferber olmuş durumda.

Taha Duymaz’ın kardeşlerinden tepki!

"LÜTFEN BİRAZ ANLAYIŞ"

Taha için mücadele eden isimlerden CZN Burak, enkaz önünde bir video paylaştı.

Taha Duymaz’ın kardeşlerinden tepki!

"Taha Duymaz yaşıyor mu?" diye soran takipçilerine CZN; "Arkadaşlar bana hep Taha'yı soruyorsunuz. Ben Taha'ya elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum.

Taha Duymaz’ın kardeşlerinden tepki!

Ekiplerle de çalışıyorum ama ben Hataylıyım ve benim de burada akrabalarım var. Benim onları da görmem gerekiyor. Onların da yanına gelmem gerekiyor. Lütfen biraz anlayış, arkadaşlar" diyerek sitem etti.

Taha Duymaz’ın kardeşlerinden tepki!

"DUANIZA İHTİYACIMIZ VAR"

CZN Burak, daha sonra kamerayı Taha'nın kardeşlerine çevirdi. "Saçma sapan haberler yapmayın, acımızı yaşayamıyoruz diyen kardeşleri "Duanıza ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

Taha Duymaz’ın kardeşlerinden tepki!

ÜÇ KARDEŞİ ENKAZ ALTINDA

Taha'nın ablası Semiha Duymaz, Instagram hesabından yaptığı art arda yaptığı paylaşımlar ile kardeşi ve ailesi için yardım istemişti:

Taha Duymaz’ın kardeşlerinden tepki!

"Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun."

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