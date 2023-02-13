Taha Duymaz’ın kardeşlerinden tepki!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin 8. gününde enkazdan haberler gelmeye devam ediyor. Umutla beklenen isimlerden birisi de fenomen Taha Duymaz...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin 8. gününde enkazdan haberler gelmeye devam ediyor. Umutla beklenen isimlerden birisi de fenomen Taha Duymaz...
Depremden etkilenen illerden Hatay'da yaşayan Taha Duymaz'ın günlerdir göçük altında olduğu biliniyor.
Çektiği yemek videoları ile fenomen haline gelen ve Türkiye'ye kendini sevdiren Taha için sevenleri seferber olmuş durumda.
"LÜTFEN BİRAZ ANLAYIŞ"
Taha için mücadele eden isimlerden CZN Burak, enkaz önünde bir video paylaştı.
"Taha Duymaz yaşıyor mu?" diye soran takipçilerine CZN; "Arkadaşlar bana hep Taha'yı soruyorsunuz. Ben Taha'ya elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum.
Ekiplerle de çalışıyorum ama ben Hataylıyım ve benim de burada akrabalarım var. Benim onları da görmem gerekiyor. Onların da yanına gelmem gerekiyor. Lütfen biraz anlayış, arkadaşlar" diyerek sitem etti.
"DUANIZA İHTİYACIMIZ VAR"
CZN Burak, daha sonra kamerayı Taha'nın kardeşlerine çevirdi. "Saçma sapan haberler yapmayın, acımızı yaşayamıyoruz diyen kardeşleri "Duanıza ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.
ÜÇ KARDEŞİ ENKAZ ALTINDA
Taha'nın ablası Semiha Duymaz, Instagram hesabından yaptığı art arda yaptığı paylaşımlar ile kardeşi ve ailesi için yardım istemişti:
"Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun."