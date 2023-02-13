Yasemin Sakallıoğlu acı haberi duyurdu

Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu'nun eşinin amcası ve yengesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizin etkilendiği iki büyük depremde vefat ettiler.
Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu'nun eşinin amcası ve yengesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizin etkilendiği iki büyük depremde vefat ettiler.
Acı haberi Yasemin Sakallıoğlu sosyal medyadan duyurdu.
Depremzedeler için canla başla çalışan Yasemin Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar'ın amcası ve yengesi ile çekilmiş oldukları fotoğrafı, "Biz eşimin amcasını ve yengesini maalesef bugün kaybettik."
"Umarım herkes mucizeler yaşar ve sevdiklerine kavuşur.
Tek duam budur..." ifadeleri ile paylaştı.