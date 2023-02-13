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Haberler Magazin Yasemin Sakallıoğlu acı haberi duyurdu

Yasemin Sakallıoğlu acı haberi duyurdu

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilimizi etkileyen depremde, Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi Burak Yırtar'ın amcası ve yengesi de hayatını kaybetti. Acı haberi Yasemin Sakallıoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

13.02.2023, 10:25 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023, 10:26

Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu'nun eşinin amcası ve yengesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizin etkilendiği iki büyük depremde vefat ettiler.

Yasemin Sakallıoğlu acı haberi duyurdu

Acı haberi Yasemin Sakallıoğlu sosyal medyadan duyurdu.

Yasemin Sakallıoğlu acı haberi duyurdu

Depremzedeler için canla başla çalışan Yasemin Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar'ın amcası ve yengesi ile çekilmiş oldukları fotoğrafı, "Biz eşimin amcasını ve yengesini maalesef bugün kaybettik."

Yasemin Sakallıoğlu acı haberi duyurdu

"Umarım herkes mucizeler yaşar ve sevdiklerine kavuşur.

Yasemin Sakallıoğlu acı haberi duyurdu

Tek duam budur..." ifadeleri ile paylaştı.

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