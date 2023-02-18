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Haberler Magazin Tuba Ünsal'dan Taha Duymaz'a: Ah güzel kardeşim...

Tuba Ünsal'dan Taha Duymaz'a: Ah güzel kardeşim...

Paylaştığı yemek videoları ile tanınan Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlere Hatay'da yakalanmıştı. Enkaz altında kalan fenomenden depremin on ikinci gününde acı haber geldi. Oyuncu Tuba Ünsal, Taha Duymaz'ın vefat haberinin ardından duygularını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

18.02.2023, 16:29 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023, 16:30

Sosyal medyada yayınladığı yemek tarifi videolarıyla tanınan fenomen Taha Duymaz'a, deprem felaketinin 12'nci gününde ulaşıldı.

Tuba Ünsal’dan Taha Duymaz’a: Ah güzel kardeşim...

Hatay'da ailesiyle birlikte sekiz katlı binanın zemin katında depreme yakalanan Duymaz'ın, hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tuba Ünsal’dan Taha Duymaz’a: Ah güzel kardeşim...

Oyuncu Tuba Ünsal, acı haber sonrası Taha Duymaz ile ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Tuba Ünsal’dan Taha Duymaz’a: Ah güzel kardeşim...

"Ah güzel kardeşim. keşke sete geldiğinde fotoğraf çekilmekten daha fazlasını yapabilseydim. Keşke."

Tuba Ünsal’dan Taha Duymaz’a: Ah güzel kardeşim...

"Ölen her can bizim uyanışımız için feda edilmiş canlardır. Ruhlarınız huzur bulsun.

Tuba Ünsal’dan Taha Duymaz’a: Ah güzel kardeşim...

Biz öyle kenetlendik öyle kendimize geldik ki Türk olmanın güzelliğinin minnet içindeyiz."

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